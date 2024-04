Carlos Sainz fue captado en charlas con Red Bull Racing, en medio de rumores sobre su futuro en la Fórmula 1.

La sucursal española de DAZN compartió que captó al corredor nacido en Madrid hablando con Helmut Marko, asesor del equipo austriaco, en el circuito del Gran Premio de Japón 2024.

🎥 IMAGEN DAZN: Cazamos a Carlos Sainz hablando con Helmut Marko en Japón 👀#JaponDAZNF1 🇯🇵 pic.twitter.com/fcv1sSmRJK — DAZN España (@DAZN_ES) April 5, 2024

Aunque no se puede saber el contenido de esa charla, esas imágenes no hacen más que aumentar los rumores sobre la llegada del español a Milton Keynes. Esta no es la primera vez que se ha visto al piloto o a su entorno hablando con un miembro de un equipo.

Recientemente, el padre y el representante de Sainz fue observado saliendo de las instalaciones de Mercedes en el GP de Arabia Saudita.

Las opciones que maneja Carlos van desde reemplazar a Sergio Pérez en Red Bull, ocupar el asiento vacío que dejará Lewis Hamilton en Mercedes, acompañar o sustituir a Fernando Alonso en Aston Martin, o liderar el proyecto de Audi en la Fórmula 1.

Relacionado: ¡ULTIMÁTUM para Carlos Sainz!

¿Por qué fue operado Carlos Sainz?

Se informó días antes del GP de Arabia Saudita que Carlos no se sentía bien e incluso no pudo cumplir con sus compromisos con la prensa. El número 55 hizo un enorme esfuerzo para tratar de competir en los dos primeros entrenamientos libres del jueves.

Carlos participó en la FP1 y FP2 con un programa reducido; sin embargo, era evidente que su semblante refleja un malestar importante.

Después, el viernes se confirmó lo peor y finalmente se decidió que el resto del fin de semana su lugar lo tomara Oliver Bearman, corredor de 18 años de la Fórmula 2 y que es miembro de la Academia de Ferrari.

Más tarde, Ferrari informó que la operación a la que fue sometido Carlos Sainz en Arabia Saudita fue un éxito. La formación de Maranello publicó un comunicado en sus redes sociales: "Carlos ya salió de cirugía. Todo salió bien y ahora se encuentra descansando en el hospital. Le enviamos todo nuestro apoyo para una pronta recuperación", dijo el equipo italiano.

Tras ser operado con éxito, Sainz fue visto en el Jeddah Corniche Circuit para poder ver de cerca la participación de Ferrari en el Gran Premio de Arabia Saudita. Por otro lado, el joven de 18 años brilló al finalizar séptimo en uno de los circuitos más complicados del calendario.

Sainz volvió para el Gran Premio de Australia y, aunque en las primeras sesiones había muchas dudas, logró sobreponerse y terminó ganando la carrera en el Albert Park.

Relacionado