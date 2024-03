¿Quién es Oliver Bearman, el novato de Ferrari que fue PILOTO DEL DÍA en Arabia Saudí?

Oliver Bearman se ha llevado todos los focos del Gran Premio de Arabia Saudita, donde marcó su debut en Fórmula 1 en Ferrari al sustituir a Carlos Sainz que fue operado por apendicitis y ganó el premio al Piloto del Día después de terminar en la séptima posición de la carrera.

Bearman ha dejado boquiabierto a más de uno en la gran carpa de la Fórmula 1 después de debutar como piloto de Ferrari de manera emergente en la última sesión de prácticas libres de cara al Gran Premio en el circuito de Jeddah.

El británico de 18 años, designado piloto reserva de Ferrari para esta temporada, estaba apenas preparándose para su carrera sprint de F2 cuando le llegó el llamado emergente de entrar a labores con la Scuderia en la F1 para convertirse en el piloto más joven en la historia de la escudería en pilotar un Gran Premio.

La actuación en la carrera de Bearman fue tan espectacular que venció a sus dos compatriotas británicos, Lewis Hamilton y Lando Norris, además que los puntos que sumó lo ponen dentro del top 10 del campeonato de pilotos, otorgándole más de 50% de los votos para obtener la distinción de Piloto del Día en la carrera

Cabe destacar que el joven de Ferrari se quedó en la segunda posición de piloto más joven en sumar puntos, superando a leyendas como Sebastian Vettel y Fernando Alonso y Max Verstappen, sólo detrás de Lance Stroll que apenas unos meses más joven que Bearman logró puntuar

Sin embargo es el debutante más joven en lograr sumar desde su primera carrera, superando a Daniil Kvyat en que logró hacerlo en el GP de Australia en 2014.

¿Qué dijo Oliver Bearman al terminar el GP de Arabia Saudita?

Entrevistado en el show posterior a la carrera emitido por F1 TV el británico reveló todas las sensaciones que le generó este debut.

"Fue una gran carrera, manejamos todo muy bien, una lástimas que el Safety Car no nos ayudó, especialmente por el manejo de llantas, yo tenia duras y los otros suaves", declaró el británico.

"Cuando vi que todos estaban en pits cambiado de llantas creí que me podría afectar, pero luego el margen se estabilizó, teniendo atrás a Lewis Hamilton y Lando Norris creí que me podrían pasar eventualmente", agregó.

"Fue mucha presión llegar de F2 a piloto de F1 en Ferrari, especialmente con Fred Vasseur, fue difícil. Fueron demasiadas emociones en pocos días, yo me preparaba para sprint en Fórmula 2 y de la nada me llega que tengo que correr en Fórmula 1. Ahora ya me siento muy bien, estas cosas debes ajustarte y cambiar el chip instantáneamente", destacó Oliver.

"Me dieron herramientas para ajustar pero de todos modos me duele la espalda por el asiento, las fuerzas g son diferentes, espero que en esta época no me toque hacer más F1 de momento, pero próximamente espero estar aquí", reflexionó.

"Espero que Joylon Palmer tenga buen pronóstico de que estaré aquí pronto de regreso, esta experiencia de estar en un auto rápido y poder lograr buenas vueltas para competir sirve de mucho, en general estoy demasiado feliz", comentó Berman.

"Como dato curioso, actualmente estoy en lugar 10 de campeonato de pilotos de f1 y de F2", finalizó entre risas el británico.

¿Cuáles son los otros pilotos británicos que han pilotado para Ferrari?

Después del Gran Premio de Arabia Saudita, Bearman se ha convertido en el doceavo piloto británico en manejar para Ferrari, el más reciente den los últimos 33 años desde Nigel Mansell.

El historial de pilotos británicos en Ferrari está compuesto por los siguientes nombres:

-Oliver Bearman

-Nigel Mansell

-Derek Bell

-Jonathan williams

-Mike Parkes

-John Surtees

-Cliff Allison

-Tony Brooks

-Peter Collins

-Mike Hawthorn

-Peter Whitehead

A estos nombres, se añadirá el de Lewis Hamilton para la siguiente temporada después de formalizar el mayor fichaje de la historia de la Fórmula 1 antes del inicio de esta temporada.