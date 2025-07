Hamilton sorprende a Ferrari con RETADORAS declaraciones

Después de once carreras en la temporada 2025 de la Fórmula 1, el matrimonio soñado entre Lewis Hamilton y Ferrari muestra grietas significantes. El siete veces campeón del mundo se encuentra en el sexto puesto del campeonato de pilotos, con una diferencia de más de 100 puntos respecto al líder, Oscar Piastri de McLaren, y detrás de su compañero de equipo, Charles Leclerc.

Esto contrasta con la ilusión que los tifosi tenían cuando Hamilton llegó a Italia en enero, luciendo un impecable traje a doble botonadura y un elegante abrigo. Por ahora, la pista se ha mostrado más inusual que una obra de Giorgio Armani.

Las entrevistas posteriores a las carreras de Hamilton en las últimas semanas han resultado difíciles de escuchar. La estrella británica se nota abrumada por su nuevo entorno y por las complejidades del monoplaza SF-25.

El ejemplo más reciente ocurrió tras clasificar sexto en el Gran Premio de Canadá en Montreal, quedando nuevamente detrás de Leclerc y dejando ver su creciente frustración con “la manera de hacer las cosas en Maranello”.

Frustración entre Lewis Hamilton y Ferrari

En declaraciones a la prensa, Hamilton dijo: "Estoy intentando retar al equipo. No paro de debatir con los ingenieros, cuestionándoles sobre cada ajuste. Se aferran a lo que siempre han hecho y, en lugar de evolucionar, me encuentro diciendo: '¿Por qué no lo hacemos de otro modo?'"

Estas afirmaciones han llegado a ocupar titulares en la prensa británica y han levantado cejas también en Italia.

Uno de los casos más sorprendidos fue el del veterano Luigi Mazzola, quien pasó más de 20 años en Ferrari y acumuló 14 títulos mundiales.

En el programa Sky Race Anatomy en Italia, el exingeniero de carrera admitió: "La entrevista de Hamilton es sensacional; es necesario leerla con atención. Habla de la importancia de la organización y de la mentalidad."

Para Mazzola, estas palabras eran inesperadas a tan solo 11 carreras desde el ingreso de Hamilton a Ferrari. ¿No se unió él a un proyecto forjado por Fred Vasseur, diseñado para competir al más alto nivel?

Mazzola continuó: "Hamilton se encontró en un equipo que necesitaba ser reconstruido, tal como lo señaló su padre hace tiempo. Y ahora, a estas alturas, dice que los avances no llegan. Esto me deja perplejo, ya que en una escudería como Ferrari se espera contar con toda una infraestructura preparada para ganar, en lugar de que se manifieste que algo falta."

"Dentro de la organización debería imperar esa mentalidad. Si no es así, es motivo de gran preocupación. Claramente, algo en su entorno no está funcionando."

