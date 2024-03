ACTUALIZACIÓN sobre el estado de salud de Carlos Sainz

Ferrari informó que la operación a la que fue sometido Carlos Sainz en Arabia Saudita fue un éxito.

La formación de Maranello publicó un comunicado en sus redes sociales: "Carlos ya salió de cirugía. Todo salió bien y ahora se encuentra descansando en el hospital. Le enviamos todo nuestro apoyo para una pronta recuperación", dijo el equipo italiano.

El corredor nacido en Madrid tuvo que ser intervenido quirúrgicamente debido a una apendicitis y, por lo tanto, quedará fuera de toda actividad en el Gran Premio de Arabia Saudita.

Update on @Carlossainz55:



Carlos is out of surgery. Everything went well and he is now resting at the hospital. We're sending him our full support for a quick recovery 🙏 pic.twitter.com/m3ZoXXzBPQ