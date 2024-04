No solo es Sainz, hay MÁS movimientos en Ferrari

Todo parece indicar que no solo Carlos Sainz tendrá noticias para Ferrari, ya que los rumores sobre Charles Leclerc parecen ser ciertos y el monegasco optará por una nueva carrera al lanzar su propia marca de helado.

Ferrari ya tiene confirmada una baja para la siguiente temporada, la de Sainz debido a la llegada de Lewis Hamilton a la Scuderia, sin embargo, no será el único piloto con ocupación en otro lugar.

Leclerc finalmente ha anunciado su nueva carrera además de la Fórmula 1. Estuvo un tiempo en el aire, pero el monegasco ha empezado a centrarse en uno de sus snacks favoritos: el helado. El piloto de Ferrari anuncia ahora oficialmente en sus canales el lanzamiento de su propia marca de helado.

Hace unas semanas, de repente circularon por Internet noticias sobre Leclerc y la posible apertura de su propia heladería. Según informes de la época, se trataría de abrir su propio local.

¿Qué informó Charles Leclerc sobre su futuro?

"Es un proyecto muy especial para mí. Una nueva y gran aventura, que emprenderé fuera del circuito de carreras. Como deportista profesional, para mí es importante llevar un estilo de vida saludable", dijo.

Sin embargo, "Esto no me impide comer de vez en cuando un pequeño capricho prohibido. La comida que me encanta. Tal vez ya sepas de qué se trata", agregó.

Junto con los grandes heladeros italianos Federico Grom y Guido Martinetti, dos famosos propietarios italianos de una cadena de heladerías, el monegasco ha desarrollado su propia receta, que está disponible desde hoy en varios supermercados italianos: Esselunga, Unes, Iperal y Bennet venderán El producto exclusivo. Leclerc muestra con orgullo lo que hace en su propio Instagram.