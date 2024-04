Así CONVENCIÓ Aston Martin a Fernando Alonso

Las palabras de Fernando Alonso tras el Gran Premio de Japón dejaron entrever cómo fue que Aston Martin convenció al español.

En declaraciones compartidas por Motorsportweek.com, el corredor asturiano habló del rendimiento de su equipo en Suzuka: "Vamos a ver, creo que hay un par de cosas en preparación para mejorar el coche. Creo que en este primer paquete está solo la línea de base de lo que introduciremos más adelante en la temporada, por lo que todavía tenemos que analizar muchas cosas.

"Pero como dije, estamos ejecutando muy bien los domingos, maximizando los puntos, así que incluso más de lo que normalmente merecemos. Las paradas en boxes fueron geniales.

"En realidad, en la segunda parada cuando vi la luz verde y salí, dije que tal vez no cambiaron los cuatro neumáticos porque esto es para mí, me sentí como el más rápido de la historia, así que no sé, tengo curiosidad por ver el tiempo, así que hay pequeñas cosas aquí y allá que están haciendo posible obtener los resultados.

"Pero creo que fundamentalmente el ritmo no es donde queremos estar y esto es algo en lo que tenemos que centrarnos ahora", apuntó.

El equipo de Silverstone tuvo un inicio de temporada muy diferente al que presentaron en 2023. En el año pasado, Fernando obtuvo cuatro de los primeros cinco podios de la temporada y estaban mano a mano con Red Bull.

Sin embargo, en 2024 están como el quinto auto de la parrilla. A pesar de esto, Alonso ha sido capaz de llevar su AMR24 a pelear por posiciones más arriba de sus aspiraciones.

Esto seguramente fue definitivo en la decisión del asturiano sobre su siguiente equipo en la Fórmula 1. Recordar que el español estuvo relacionado con equipos como Mercedes y Red Bull.

Relacionado: Revelan SECRETO de Fernando Alonso

¿Hasta cuándo renovó Fernando Alonso con Aston Martin?

Por medio de un anuncio a través de las redes sociales, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin, donde se espera esté con Lance Stroll por más tiempo.

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar su unidad de potencia con Honda.