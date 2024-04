Fernando Alonso, AL BORDE de las lágrimas

Fernando Alonso estuvo el borde de las lágrimas tras hablar de su actuación en el pasado Gran Premio de Japón.

El bicampeón del mundo apareció con el micrófono de DAZN y compartió sus impresiones tras la carrera en Suzuka: "Pues muy bien, la verdad es que seguramente es difícil de cuantificar o decir si es la mejor carrera o no, yo diría que es la mejor carrera, por lo menos en un año, desde abril o mayo del año pasado.

"Creo que nunca había tenido un fin de semana tan completo como este, y seguramente está entre las 5 carreras mejores que he hecho. Nunca nadie se acordará de Suzuka 2024, he acabado sexto, he hecho quinto en la crono, pero para mí creo que tenemos claramente el quinto mejor coche.

"Red Bull y Ferrari están en otra liga aparte, y McLaren y Mercedes están delante nuestro, así que nuestra posición natural es noveno y décimo en cada crono y en cada carrera.

"Hicimos quintos ayer, pequeño milagro, hicimos sextos hoy, gran milagro, y tendré esta carrera siempre en memoria, pero ya digo, será abandonada por el público en general dentro de dos o tres días", apuntó.

Tal y como pasó en el pasado Gran Premio de Australia, las simulaciones apuntaban a que el equipo de Fernando acabaría en los últimos lugares del Top 10; sin embargo, en Melbourne y Suzuka, Alonso logró romper con todos los pronósticos y ha mantenido a su equipo en la pelea.

¿Cómo quedó el Campeonato de Equipos tras el GP de Japón 2024?

Max Verstappen y Sergio Pérez lograron su tercer doblete de la temporada 2024 a llevarse la victoria del Gran Premio de Japón.

Los pilotos de Red Bull dominaron la carrera de principio a final y lograron poner distancia con los Ferrari. El podio fue completado por Carlos Sainz y en el Top 5 llegaron Charles Leclerc y Lando Norris.

Fernando Alonso tuvo otra heroica actuación y llegó sexto, por delante de George Russell, Oscar Piastri y Lewis Hamilton. Yuki Tsunoda logró el último punto en su carrera de casa.

A continuación puedes observar las posiciones de los constructores tras la última carrera:

1- Red Bull - 141 pts

2. Ferrari - 120 pts

3. McLaren - 69 pts

4. Aston Martin - 34 pts

5. Mercedes - 33 pts

6. Racing Bulls - 7 pts

7. Haas - 4 pts

8. Williams - 0 pts

9. Sauber - 0 pts

10. Alpine - 0 pts