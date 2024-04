TRAICIONAN a Hamilton con Fernando Alonso

Han traicionado a Lewis Hamilton con Fernando Alonso, uno de los mayores rivales de su carrera en la Fórmula 1.

A menudo surge la pregunta de qué tan bueno es el coche y qué puede aportar el piloto en última instancia. El ingeniero de Lewis Hamilton cuando el británico ganó el campeonato de Fórmula 2 en 2006, Frederic 'Fifo' Guyot, habló en una conversación exclusiva con GPFans.

Aquí señaló la calidad de los pilotos para marcar la diferencia: "Diría que tal vez haya medio segundo entre cada equipo, tal vez más, pero no estoy seguro. Si mañana me uniera a Hitech como ingeniero, no tendría la experiencia de alguien que ha estado con ART durante 17 años.

"Además está el piloto, que también puede tener medio segundo o un poco más que el último hombre en la parrilla. Yo diría que también puedes ganar medio segundo dándole a tu piloto la confianza para llegar al cien por cien de lo que finalmente tiene el coche y tal vez a veces más.

"Y lo ves en la Fórmula 1 con Alonso, que es capaz de sacar el máximo cien por cien de cada coche, incluso si es un mal coche, y algunos pilotos no pueden hacer eso. Así que esto también se debe a la mentalidad, por la forma en que trabajas con tu piloto le da confianza. Creo que es mitad y mitad.

"Tú [el ingeniero] también puedes marcar la diferencia si el piloto entra al auto pensando que tiene el mejor auto en la Fórmula 2".

Guyot ahora lidera el equipo ART Grand Prix en la Fórmula 2 y compite allí con autos similares. Sin embargo, los equipos pueden hacer algunos ajustes en la configuración aquí y allá.

El ingeniero de carreras de un piloto desempeña un papel crucial. Sabemos que a veces las cosas pueden calentarse entre Max Verstappen y Gianpiero Lambiase, pero esa es exactamente la colaboración que el dúo necesita.

Durante su etapa en Mercedes, Hamilton ha tenido a Peter Bonnington en su auricular y no sólo tenía que hacer el traspaso técnico, sino que en ocasiones también le oíamos motivarlo.

¿Quién será el reemplazo de Lewis Hamilton en Mercedes?

Carlos Sainz será el principal perjudicado por la llegada del siete veces campeón del mundo y, con su contrato acabando en 2024, podría ser interesante para Mercedes gracias a lo mostrado con la Scuderia.

Es importante señalar que Carlos fue el único piloto que logró ganar una carrera el año pasado fuera de los corredores de Red Bull, así que es seguro que no le faltarán equipos interesados en sus servicios.

Carlos Sainz

Fernando Alonso también acaba contrato en 2024, aunque tiene una cláusula de ampliación de uno más; sin embargo, la posibilidad de llegar a un equipo con chances de ganar carreras seguramente sea muy seductora.

Alonso demostró que sigue siendo un corredor más que válido a sus 42 años y, con George Russell comprometido por varios años, Fernando podría acabar su carrera peleando en lo más alto de la parrilla.

Fernando Alonso

Correr para Williams no es una tarea sencilla, pero Alexander Albon ha logrado sacar agua de las piedras con un auto que no está remotamente cerca de ser competitivo.

Albon ha podido conseguir puntos en actuaciones casi heroicas para el legendario equipo británico y desde hace meses hay rumores sobre interés en Ferrari, Mercedes, Red Bull.

Alexander seguramente será un nombre que en 2025 tenga mucha relevancia, aunque el terremoto causado por Lewis podría hacer que se mueva antes.

Lando Norris

Aunque firmó un nuevo contrato con McLaren hace muy poco, no se puede negar que Mercedes esté dispuesto a negociar alguna salida de Lando Norris para juntarlo con Russell.

Seguramente será determinante el rendimiento que tengan los de Woking en 2024 para saber si Lando querrá seguir intentando buscar esa ansiada victoria.

Kimi Antonelli

A pesar de que Kimi Antonelli parece ser el postor con menos números para llegar a Mercedes, no se puede negar que debutar en la Fórmula 2 con 17 años es una señal de un talento innegable.

El joven italiano es llamado a ser una de las grandes promesas que tiene el automovilismo mundial en los seriales inferiores; sin embargo, quedará por ver puede demostrar lo suficiente en la antesala a la F1 para convencer a los directivos de hacer una apuesta similar a la de Max Verstappen en Red Bull.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".