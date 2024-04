Aston se PRONUNCIA sobre la renovación de Alonso

Pedro de la Rosa, asesor de Aston Martin, se pronunció sobre la renovación de Fernando Alonso en el equipo.

En palabras publicadas por SoyMotor, el ex piloto dijo lo siguiente acerca del bicampeón del mundo: "Lo más importante es darle motivos para quedarse con nosotros, dándole el mejor coche posible. El trabajo con Fernando está siendo muy bueno y él está muy cómodo en el equipo.

"Queremos desesperadamente que se quede con nosotros. Tener un activo como Fernando en un equipo de F1 es muy importante. Con resultados como los de este fin de semana y mejorando el coche, le daremos más motivos para elegirnos.

"En el equipo no contemplamos un escenario diferente. Estamos trabajando para que Fernando siga y estamos trabajando como si continuara. No existe un plan B, nuestro plan A, B y C es Fernando. No estamos mirando a nuestro alrededor.

"El equipo está muy contento con Fernando y Lance. Es el arma más importante para convencer a Fernando de que el coche mejora y seamos cada vez más competitivos", comentó.

Aunque la temporada de Aston no comenzó como en 2023, cuando logró cuatro de cinco podios, el equipo ha mostrado una progresión constante con pequeñas mejoras en cada carrera.

A pesar de que las simulaciones apuntan a que la escudería es el quinto equipo de la parrilla, el asturiano ha llevado su AMR24 a pelear por mejores posiciones.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato de Fernando Alonso con Aston Martin acaba a finales de la temporada 2024 de la Fórmula 1.

El corredor o el equipo no revelaron la duración del contrato del español cuándo anunciaron su fichaje a mediados de la campaña 2022. El español llegó como reemplazo del retirado Sebastian Vettel

Sin embargo, durante una entrevista, fue el propio corredor quien confirmó que se trató de un acuerdo por dos años. Además, hay rumores en la prensa de una supuesta cláusula de ampliación por un año más, que se activaría en caso de que el ídolo de España decida seguir en la categoría.

Será clave el rendimiento y progreso que pueda tener la escudería de Silverstone para convencer al asturiano de quedarse más tiempo en sus filas.