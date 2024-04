Hubo un desastre en la salida del Gran Premio de Japón de 2024 con un choque que involucró a dos pilotos.

Daniel Ricciardo y Alexander Albon quedaron fuera en la largada de la carrera en Suzuka. Ambos autos terminaron en la barrera y provocaron la salida de una bandera roja.

Replay of the incident between Ricciardo and Albon 💥pic.twitter.com/kbabKS9kvj