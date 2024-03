Sainz comparte FUERTES imágenes de su operación

Carlos Sainz, piloto de Ferrari, compartió fuertes imágenes de la operación a la que fue recientemente sometido.

El español, a través de sus redes sociales, publicó unas fotografías de los duros momentos que vivió en el hospital: "Mi camino hacia la recuperación y un pequeño homenaje a las personas que hicieron posible este fin de semana. Ahora toca volver a entrenar, en buena forma y preparar las próximas carreras. ¡GRACIAS!", dice su post en X.

My road to recovery 😂😂 and a little tribute to the people that made this weekend happen. Now time to get back training, in good shape and prepare the next few races. THANK YOU! pic.twitter.com/FOVffTO6FH