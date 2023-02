Ángel Armando Castellanos

Domingo 19 Febrero 2023 11:47

Alpine y Andretti se unirán en la Fórmula 1 si los estadounidenses logran su ingreso. Laurent Rossi, CEO de los franceses, avisó que si eso pasa, entonces ellos le darán el motor a los estadounidenses.

Dejó en claro que todo depende de que la FIA y la F1 acepten que su llegada como decimoprimera escudería de la competencia, si eso no pasa, entonces no trabajarán juntos. De cualquier forma, Michael Andretti y compañía ya se han asociado con Cadillac.

"Acordamos que si conseguían la licencia para correr en Fórmula 1, les proporcionaríamos un tren motriz", explicó en charla con Reuters.

Admitió su entusiasmo por poder trabajar de la mano con un equipo que ha demostrado su capacidad en la IndyCar norteamericana.

"Depende de ellos demostrar que pueden unirse a la Fórmula 1 y para ello tienen que pasar por el proceso establecido en el que presentan solicitudes y demostrar que aportan valor a la F1. Si se unen, estaremos encantados de unirnos a ellos", agregó.

Segundo equipo

Varias constructoras como Red Bull, Ferrari y Mercedes son proveedores de otras. A los galos les interesa eso con Andretti, pero irán poco a poco.

"Nos vendría bien un segundo equipo porque acumulas más datos con cuatro coches que con dos.

"Pero también es un lastre si no tienes la estructura adecuada para suministrarlo. Eso no lo podíamos hacer hace dos años. Es bueno tenerlo, pero no es imprescindible", consideró Rossi.