Andretti ha unido fuerzas con el fabricante estadounidense Cadillac mientras continúa presionando para ingresar a la Fórmula 1. El equipo ha estado trabajando para conseguir su entrada a la Fórmula 1 durante más de un año.

La noticia llega en la misma semana que Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, inició un proceso con la FIA para buscar posibles participantes en el campeonato de Fórmula 1.

Relacionado: La FIA invitará a nuevos equipos a la Fórmula 1

Andretti Global reveló el año pasado que estaba presionando para unirse a la parrilla a partir de 2024, liderada por Michael Andretti, mientras que el padre Mario ha sido franco al revelar los planes para la marca.

Two icons. One pursuit. 💪



Andretti Autosport is thrilled to support the news of Andretti Global and General Motors with @Cadillac, two American powerhouses coming together to pursue the opportunity to compete in the @FIA @F1 World Championship.#CadillacVSeries #AllAndretti