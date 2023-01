La FIA invitará a nuevos equipos a la Fórmula 1. Esto lo ha adelantado el presidente del organismo, Mohammed Ben Sulayem.

El dirigente escribió un tuit en el que avisa que va a pedirlo, aunque no da más detalles al respecto.

“Le he pedido a mi equipo de la FIA que analice el lanzamiento de un proceso de expresiones de interés para posibles nuevos equipos para el Campeonato Mundial de F1 de la FIA”, aseguró.

Actualmente hay 10 escuderías en la parrilla, una de las cuales (AlphaTauri) es filial de otra (Red Bull).

En meses anteriores dirigentes como Toto Wolff se habían mostrado contrarios a esta apertura porque creen que implicaría repartir las ganancias entre más participantes sin que sea un hecho que el dinero aumentará.

Las dos constructoras que han mostrado más interés en llegar al circuito son Andretti y Porsche, especialmente la primera. Michael Andretti ha insistido en que quiere entrar a la categoría.

Por su parte, la marca de Volkswagen estuvo cerca de hacerlo con Red Bull, pero las negociaciones se cayeron. Ahora pueden tener otra oportunidad.

I have asked my @FIA team to look at launching an Expressions of Interest process for prospective new teams for the FIA @F1 World Championship