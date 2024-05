¡FIA anuncia CAMBIO brutal en las reglas!

El Consejo Mundial del Deporte de Motor acaba de aprobar una actualización del reglamento deportivo de la FIA de Fórmula 1. La dirección de carrera controlará más estrictamente las salidas en falso del próximo Gran Premio de F1 de Miami.

A partir del Gran Premio de Miami, que se disputará este fin de semana, se considerará salida en falso si se ve a simple vista un coche moviéndose entre el momento en que se enciende la cuarta de cinco luces rojas y se apagan todas las luces.

Además de que el transpondedor puede indicar salidas en falso, también será necesario comprobar las imágenes de a bordo de los conductores. El artículo 48.1.b, que establece que se considera salida en falso si el coche está posicionado en la parrilla, de forma que el transpondedor no detecta movimiento alguno cuando el coche sale de su posición de salida.

Se mantienen sin cambios el artículo 48.1.c, que establece que se considera salida en falso si las ruedas delanteras quedan fuera de las líneas indicadas en la parrilla. Lando Norris claramente dejó su lugar demasiado pronto al inicio del Gran Premio de Arabia Saudita el mes pasado.

Sin embargo, el piloto de McLaren quedó impune. Había comenzado la carrera en el circuito de Jeddah Corniche sexto y finalmente cruzó la meta en octavo, pero si hubiera sido penalizado habría terminado noveno detrás de Lewis Hamilton.

El hecho de que Norris no fuera castigado fue una sorpresa para los fanáticos y espectadores, así como para los comentaristas y analistas. Después de la carrera en Oriente Medio, la dirección de carrera de la FIA explicó por qué quedó impune.

Seguidamente, los comisarios indicaron, tras observar las imágenes desde donde se encontraba el coche, según los datos de los comisarios y las imágenes de vídeo, que el McLaren efectivamente se movió antes de que se diera la señal de salida. Pero el transpondedor, una pieza estándar suministrada por la FIA, no indicó que se tratara de una salida en falso del coche color papaya.

El artículo 48.1.a del reglamento deportivo establecía que el juicio sobre si algo es una salida en falso o no lo indica el transpondedor. Por eso no hubo "ninguna acción adicional" para Norris.

Relacionado: PELEA entre Aston y la FIA por Fernando Alonso

¿Por qué castigaron a Checo en Arabia Saudita?

El mexicano recibió una penalización de cinco segundos de tiempo, más un punto de penalización en su súper licencia, por una salida peligrosa de su cajón de boxes.

En el circuito urbano de Jeddah, el veterano empezó la carrera en tercera posición, pero no tardó en adelantar en pista al Ferrari de Charles Leclerc. Sin embargo, quedaba la cuestión de si sería capaz de mantener esa posición.

Durante un período de coche de seguridad, una gran parte del pelotón, incluido Pérez, se lanzó a buscar neumáticos nuevos, pero al salir, Fernando Alonso tuvo que frenar completamente para evitar el contacto con el piloto de 34 años.

Los comisarios consideraron que el castigo por esto último estaba justificado porque Checo todavía tenía una luz roja en el box de Red Bull y, por lo tanto, no debería haberse alejado todavía.

Posteriormente, Pérez se admitió culpable: "Cuando me miré al espejo, no había nadie. Vi que todavía no me permitían salir, pero no vi a nadie. A veces el equipo va un poco más lento que tú en el coche, pero esta vez fue al revés. Fue mi culpa, pero afortunadamente eso no cambió la carrera”, dijo.

El mexicano finalmente cruzó la meta en segundo lugar con una ventaja de unos diez segundos sobre Leclerc.