¡Denuncian TRAMPA en el GP de Arabia Saudita!

El RB Visa Cash App Racing Team confirmó que denunciará a Haas por la "conducta antideportiva" de Kevin Magnussen contra Yuki Tsunoda.

El director de carrera del equipo ex Toro Rosso aseguró en Motorsport.com que hablarán con la FIA por la maniobra del corredor de la escudería estadounidense: "Empezamos con el neumático medio y, cuando salió el coche de seguridad, le cambiamos al compuesto duro. Lo que pasó después fue un poco difícil de asimilar.

"Magnussen se salió de la pista para ponerse deliberadamente delante de Yuki y luego lo ralentizó hasta dos segundos por vuelta, lo que permitió a Hulkenberg, que aún no había parado, crear un hueco y, por supuesto, entrar en boxes delante de todos los coches que venían detrás.

"Eso, a mí, no me parece correcto, y es la definición misma de comportamiento antideportivo. Estoy seguro de que nosotros y otros equipos hablaremos con la FIA al respecto para futuras carreras", señaló.

Por su parte, Yuki Tsunoda se unió para hablar de lo sucedido en el Gran Premio de Arabia Saudita: "Puedo entender su perspectiva. Ayudó al equipo a sumar puntos, sólo intentó hacer lo posible para salvar la posición.

"Él era bastante peligroso, y yo casi me estrello en la curva 2. No diría que fue justo, pero tengo que entender su lucha. No puedo adelantar y destrozar el coche", dijo. "La posición en la que luchamos siempre es bastante difícil, pero al mismo tiempo son cosas para ser mejor piloto, tengo que adelantarlo igualmente.

"No diría que ha sido fácil, y aún así ha sido muy duro estar en la pista. Pero creo que al mismo tiempo hay muchas cosas en las que puedo hacerlo mejor, así que tengo que aceptarlo.

"Creo que hay muchas cosas que tengo que mejorar, pero al mismo tiempo la verdad es que también hemos tenido problemas con el ritmo desde el principio. No tenía mucho agarre, me costaba incluso mantenerme en la pista. Así que tenemos que analizar lo que estaba pasando", denunció.

¿Qué pasó con Magnussen en Arabia Saudita?

Durante el primer coche de seguridad en Jeddah, Hulkenberg no se detuvo y subió al top 10, mientras que Magnussen sí lo hizo, pero finalmente se vio penalizado con 20 segundos de penalización, lo que efectivamente arruinó su carrera.

Hulkenberg marchaba décimo con la promesa de un punto si lograba abrir la brecha con el grupo de autos atrapados detrás de Magnussen.

Posteriormente, el danés realizó una clase magistral defensiva para contener a Yuki Tsunoda, Esteban Ocon y Alex Albon para permitir que Hulkenberg entrara en boxes y regresar al décimo lugar para sumar su primera puntuación en un Gran Premio desde el séptimo lugar en el Gran Premio de Australia de 2023.

