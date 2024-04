La nueva EXIGENCIA de Alonso a la F1

Fernando Alonso cree que debido al formato de carrera al sprint en la Fórmula 1, la gestión de los neumáticos ahora lo es todo, creando un juego en el que todos intentan recorrer el menor número de metros posible.

El formato sprint en la Fórmula 1 se ha perfeccionado por tercer año consecutivo para esta temporada. Esta temporada se disputará el viernes una sesión de entrenamientos libres de una hora de duración, seguida de la clasificación para la carrera sprint.

El sábado por la mañana será el momento de la carrera sprint propiamente dicha, tras lo cual la clasificación para el Gran Premio del domingo tendrá lugar el sábado por la tarde.

De esta manera, al igual que durante los fines de semana habituales, la clasificación es la última sesión antes del evento principal. Esta temporada, los equipos también tienen la oportunidad de hacer ajustes en el coche después de la carrera al sprint.

Artículo relacionado: ¿Por qué Fernando Alonso tomó la PEOR decisión para Carlos Sainz?

Debido a que solo hay una sesión de entrenamientos libres, los equipos tienen un tiempo muy limitado para explorar el circuito y hacer los ajustes correctos se pueden encontrar para el resto del fin de semana.

Pero además, esta temporada los equipos tienen un juego de neumáticos menos durante los fines de semana sprint que durante los fines de semana normales. Alonso cree que los equipos deberían tener acceso a más juegos de neumáticos durante el primer y único entrenamiento libre.

¿Cuál es la exigencia de Fernando Alonso para los fines de semana sprint?

"Más neumáticos en los primeros entrenamientos libres estaría bien, porque ahora se trata de quién conduce menos y menos neumáticos utilizados", dijo a F1i.com.

"Es una pena para los aficionados y el sprint, si lo hacen para el espectáculo y adelantan y luego no nos dejan correr, es mejor no hacerlo. Preferirías no correr en la FP1 ahora, para seguir adelante en mejor forma", agregó.

"Todos los neumáticos están vivos y preferirías no correr en la carrera sprint, para no incurrir en puntos de penalización en tu licencia", se refiere a posibles infracciones.