Carlos Sainz logra lo IMPOSIBLE en Australia

Carlos Sainz logró algo prácticamente imposible al clasificarse P2 para el Gran Premio de Australia a pesar de haber sido operado recientemente.

En entrevista con los mediostras una gran actuación en la quali para la carrera en Melbourne, el madrileño rompió el silencio: "Han sido unas semanas difíciles, pasé muchos días en la cama esperando para ver si podía estar aquí hoy.

"Clasificarme en la primera fila, después de haber sido el más rápido al principio de la sesión, es increíble, especialmente después de lo difícil que lo he pasado. Estoy muy feliz de estar aquí y muy feliz de poder desafiar a los Red Bulls.

"No voy a mentir. Todavía no me siento muy cómodo cuando estoy detrás del volante. Así que no es cómodo, pero tampoco siento dolor. Todavía puedo acelerar a fondo", señaló.

Carlos saldrá desde la primera fila de la parrilla por primera vez en Australia. Su mejor posición de salida en el Circuito de Albert Park había sido la quinta y ahora se ha clasificado segundo para el Gran Premio de Australia de Fórmula 1.

Mañana compartirá la primera fila de la parrilla con Max Verstappen, quien consiguió la pole.

¿Qué pasó con Carlos Sainz en Arabia Saudita?

Se informó desde el miércoles que Carlos no se sentía bien e incluso no pudo cumplir con sus compromisos con la prensa. El número 55 hizo un enorme esfuerzo para tratar de competir en los dos primeros entrenamientos libres del jueves.

Carlos participó en la FP1 y FP2 con un programa reducido; sin embargo, era evidente que su semblante refleja un malestar importante.

Después, el viernes se confirmó lo peor y finalmente se decidió que el resto del fin de semana su lugar lo tomara Oliver Bearman, corredor de 18 años de la Fórmula 2 y que es miembro de la Academia de Ferrari.

Más tarde, Ferrari informó que la operación a la que fue sometido Carlos Sainz en Arabia Saudita fue un éxito. La formación de Maranello publicó un comunicado en sus redes sociales: "Carlos ya salió de cirugía. Todo salió bien y ahora se encuentra descansando en el hospital. Le enviamos todo nuestro apoyo para una pronta recuperación", dijo el equipo italiano.

Tras ser operado con éxito, Sainz fue visto en el Jeddah Corniche Circuit para poder ver de cerca la participación de Ferrari en el Gran Premio de Arabia Saudita. Por otro lado, el joven de 18 años brilló al finalizar séptimo en uno de los circuitos más complicados del calendario.