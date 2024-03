Ricciardo SE RESIGNA ante Checo Pérez

Daniel Ricciardo se ha resignado de cara a conseguir el asiento de Sergio Pérez en Red Bull Racing.

A pesar de que el desempeño previo a su carrera en casa en Australia fue todavía decepcionante, el australiano dijo a Sky Sports que su futuro en Red Bull no provocará distracciones: "No va a ser una distracción. Por ahora, mi objetivo es sacar el máximo provecho del coche y obtener algunos resultados. Esto hará felices a la gente del equipo y también me hará feliz a mí. Si esto finalmente logro eso, [un asiento en Red Bull] es fantástico.

"Por ahora no es algo en lo que esté enfocado. Es algo a largo plazo, por ahora. Estoy enfocado en esto ahora [Visa Cash App RB] y estoy tratando de hacer lo mejor que puedo con este equipo. Estoy haciendo lo mejor que puedo con este coche e intento sumar algunos puntos", señaló.

En Bahréin, el Visa Cash App RB tenía posibilidades de sumar puntos, pero Daniel terminó decimotercero después de adelantar a Tsunoda. gracias a una orden de equipo. En Arabia Saudita, sin embargo, el australiano estuvo completamente fuera de forma, con un resultado final en el puesto 16.

Después de que Verstappen hizo su debut en 2016 y posteriormente pudo moldear cada vez más el equipo según su voluntad, Ricciardo decidió irse. Tras temporadas fallidas en Renault y McLaren, el australiano decidió no ser piloto habitual de F1 y regresó a Red Bull Racing en 2022 como tercer piloto.

Sin embargo, el australiano tuvo que sustituir durante la temporada a Nyck de Vries, que fue despedido por AlphaTauri debido a sus decepcionantes actuaciones. El propio Ricciardo se lesionó posteriormente durante el fin de semana en Países Bajos y fue reemplazado por Liam Lawson.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Arabia Saudita?

Max Verstappen se llevó la pole y no soltó el liderato en el Jeddah Corniche Circuit. Por otro lado, Checo pudo superar rápidamente a Charles Leclerc y también su ritmo le ayudó a no verse perjudicado por un castigo de cinco segundos.

Oscar Piastri y Fernando Alonso llegaron justo atrás, con este último superando las expectativas que le había revelado el simulador antes de comenzar la carrera. Completando a los pilotos que sumaron puntos estuvieron George Russell, Oliver Bearman, Lando Norris, Lewis Hamilton y Nico Hulkenberg.

Destacar que 'Ollie' Bearman tiene solamente 18 años, no tuvo entrenamientos el día viernes y así pudo superar a otros corredores con mucha más experiencia para sumar sus primeros puntos en su carrera y en su mismo debut.

Tras terminar el Gran Premio de Arabia Saudita, que es la segunda ronda del calendario, así quedaron acomodadas las posiciones en el Mundial de Pilotos.

1- Max Verstappen - 51 pts

2. Sergio Pérez - 36 pts

3. Charles Leclerc - 28 pts

4. George Russell - 18 pts

5. Oscar Piastri - 16 pts

6. Carlos Sainz - 15

7. Fernando Alonso - 12 pts

8. Lando Norris - 12 pts

9. Lewis Hamilton - 8 pts

10. Oliver Bearman - 6 pts

11. Nico Hulkenberg - 1 pts

12. Lance Stroll - 1 pts

13. Alexander Albon - 0 pts

14. Guanyu Zhou- 0 pts

15. Kevin Magnussen - 0 pts

16. Daniel Ricciardo - 0 pts

17. Esteban Ocon - 0 pts

18. Yuki Tusnoda - 0 pts

19. Logan Sargeant - 0 pts

20. Valtteri Bottas - 0 pts

21. Pierre Gasly - 0 pts

Lance Stroll, por un choque, y Pierre Gasly, por un problema con su caja de cambios, fueron los únicos abandonos que presentó la segunda ronda del Campeonato Mundial 2024 de la Fórmula 1.