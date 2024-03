La DEPRIMENTE confesión de Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo dice que ha redescubierto su amor por la Fórmula 1, después de luchar por mantenerse motivado y trabajar en un regreso tras su repentina salida a mediados de 2022.

"Desde mediados de 2022, de repente ya no tenía trabajo", reflexiona Ricciardo con The Age. "No sabía qué hacer. Realmente tuve que hacer lo mejor que pude para disfrutarlo. Estaba pasando por un momento difícil con mi motivación y realmente quería que terminara", comentó.

Eso cambió cuando empezó a trabajar en Visa Cash App RB: "Volví a tener energía y quería recuperar la antigua versión de mí mismo. Las carreras y el entrenamiento son la prioridad ahora, el resto vendrá más tarde. Estoy muy feliz porque pude concentrarme en eso nuevamente.

"Me enamoré del deporte nuevamente. El año comenzó un poco lento, pero solo van dos carreras. Sé lo rápido que eso puede cambiar", afirmó.

Daniel Ricciardo es uno de los nombres más populares en la parrilla de Fórmula 1, pero las cosas no le han ido bien al australiano en las últimas temporadas. A finales de 2018, Ricciardo dejó Red Bull Racing, porque no quería ser un segundo violín frente a Verstappen, y comenzó la aventura en Renault.

Su actuación ahí fue decepcionante, tras lo cual se cambió a McLaren a finales de 2019. Sin embargo, Ricciardo no destacó en el equipo británico y su contrato se rescindió a principios de mediados de 2022.

Ricciardo regresó a Red Bull Racing como tercer piloto en 2023 y recibió un salvavidas en Visa Cash App RB antes de las vacaciones de verano, reemplazando al despedido Nyck de Vries.

Ricciardo espera regresar a la superpotencia Red Bull Racing a través del equipo hermano, pero primero tendrá que dar un paso adelante en su equipo. Helmut Marko ya advirtió al hombre de Perth: "La clasificación de Yuki [Tsunoda] fue muy buena y Ricciardo debe encontrar algo rápido", dijo.

Visa Cash App RB espera estar entre los cinco primeros esta temporada, pero actualmente se encuentra en el penúltimo lugar en el campeonato de constructores con cero puntos.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Arabia Saudita?

Max Verstappen se llevó la pole y no soltó el liderato en el Jeddah Corniche Circuit. Por otro lado, Checo pudo superar rápidamente a Charles Leclerc y también su ritmo le ayudó a no verse perjudicado por un castigo de cinco segundos.

Oscar Piastri y Fernando Alonso llegaron justo atrás, con este último superando las expectativas que le había revelado el simulador antes de comenzar la carrera. Completando a los pilotos que sumaron puntos estuvieron George Russell, Oliver Bearman, Lando Norris, Lewis Hamilton y Nico Hulkenberg.

Destacar que 'Ollie' Bearman tiene solamente 18 años, no tuvo entrenamientos el día viernes y así pudo superar a otros corredores con mucha más experiencia para sumar sus primeros puntos en su carrera y en su mismo debut.

Tras terminar el Gran Premio de Arabia Saudita, que es la segunda ronda del calendario, así quedaron acomodadas las posiciones en el Mundial de Pilotos.

1- Max Verstappen - 51 pts

2. Sergio Pérez - 36 pts

3. Charles Leclerc - 28 pts

4. George Russell - 18 pts

5. Oscar Piastri - 16 pts

6. Carlos Sainz - 15

7. Fernando Alonso - 12 pts

8. Lando Norris - 12 pts

9. Lewis Hamilton - 8 pts

10. Oliver Bearman - 6 pts

11. Nico Hulkenberg - 1 pts

12. Lance Stroll - 1 pts

13. Alexander Albon - 0 pts

14. Guanyu Zhou- 0 pts

15. Kevin Magnussen - 0 pts

16. Daniel Ricciardo - 0 pts

17. Esteban Ocon - 0 pts

18. Yuki Tusnoda - 0 pts

19. Logan Sargeant - 0 pts

20. Valtteri Bottas - 0 pts

21. Pierre Gasly - 0 pts

Lance Stroll, por un choque, y Pierre Gasly, por un problema con su caja de cambios, fueron los únicos abandonos que presentó la segunda ronda del Campeonato Mundial 2024 de la Fórmula 1.