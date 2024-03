Checo Pérez, ATACADO en casa de Daniel Ricciardo

Sergio Pérez ha sido atacado por la cuenta de redes sociales de Ticketmaster en un post relacionado al próximo Gran Premio de Australia, casa de Daniel Ricciardo.

La publicación, que se hizo en Instagram, decía lo siguiente: "Buenos días fanáticos australianos de la F1, hoy es el día que habían estado esperando. Estamos esperando que la venta general de hoy para el Gran Premio de Australia F1 2024 tenga muy alta demanda y se venda extremadamente rápido.

"Para que el día sea tan tranquilo como el dominio de Red Bull (Bueno, más como Max Verstappen), entra en tu cuenta temprano y asegúrate que todos los detalles están al día, incluida la contraseña, detalles de tarjeta y número de teléfono.

"Prepárate para la carrera más rápida del calendario del automovilismo", dijeron. Normalmente, estos comentarios levantaron mucha indignación en el público mexicano en las redes sociales.

and i hope checo steps on that podium again next weekend just to make them mad pic.twitter.com/Z7SYroyFEB