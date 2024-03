Checo Pérez sonríe: En Australia PIERDEN la esperanza en Ricciardo

Desde Australia pierden la esperanza para que Daniel Ricciardo pueda tomar el asiento de Sergio Pérez en Red Bull.

Alan Jones, ex piloto, dijo la necesidad de su compatriota de tener mejores resultados en el Visa Cash App: "Creo que [Ricciardo] incluso estaría de acuerdo con eso. Mala suerte, o no, estoy seguro de que a Daniel le hubiera gustado tener mejores resultados que los que ha tenido.

"Al final del día, no podemos culpar al coche todo el tiempo, lo cual ha sido una tendencia en el pasado. Me encantaría ver a Daniel hacerlo muy bien en Melbourne, me gustaría ver a Daniel hacerlo muy bien y punto.

"Pero creo que su suerte tendrá que cambiar o tendrá que mejorar su juego si tiene alguna posibilidad de volver al equipo Red Bull o volver a subirse a un coche más competitivo".

“Él está flotando en el agua. Realmente necesita obtener muy buenos resultados y dar un buen espectáculo, no puede quedarse ahí donde está. Odio decirlo, pero creo que hemos visto los mejores días [de Ricciardo]. Ha estado en algunos coches decentes, independientemente de lo que diga la gente”, dijo en palabras publicadas por The Judge.

Los resultados de ambos corredores al inicio de 2024 han sido muy diferentes. Mientras Checo tiene dos podios consecutivos en P2, Daniel no ha podido sumar sus primeros puntos de la campaña y ha sido vencido por Yuki Tsunoda, su compañero de equipo.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos de F1 tras el GP de Arabia Saudita?

Max Verstappen se llevó la pole y no soltó el liderato en el Jeddah Corniche Circuit. Por otro lado, Checo pudo superar rápidamente a Charles Leclerc y también su ritmo le ayudó a no verse perjudicado por un castigo de cinco segundos.

Oscar Piastri y Fernando Alonso llegaron justo atrás, con este último superando las expectativas que le había revelado el simulador antes de comenzar la carrera. Completando a los pilotos que sumaron puntos estuvieron George Russell, Oliver Bearman, Lando Norris, Lewis Hamilton y Nico Hulkenberg.

Destacar que 'Ollie' Bearman tiene solamente 18 años, no tuvo entrenamientos el día viernes y así pudo superar a otros corredores con mucha más experiencia para sumar sus primeros puntos en su carrera y en su mismo debut.

Tras terminar el Gran Premio de Arabia Saudita, que es la segunda ronda del calendario, así quedaron acomodadas las posiciones en el Mundial de Pilotos.

1- Max Verstappen - 51 pts

2. Sergio Pérez - 36 pts

3. Charles Leclerc - 28 pts

4. George Russell - 18 pts

5. Oscar Piastri - 16 pts

6. Carlos Sainz - 15

7. Fernando Alonso - 12 pts

8. Lando Norris - 12 pts

9. Lewis Hamilton - 8 pts

10. Oliver Bearman - 6 pts

11. Nico Hulkenberg - 1 pts

12. Lance Stroll - 1 pts

13. Alexander Albon - 0 pts

14. Guanyu Zhou- 0 pts

15. Kevin Magnussen - 0 pts

16. Daniel Ricciardo - 0 pts

17. Esteban Ocon - 0 pts

18. Yuki Tusnoda - 0 pts

19. Logan Sargeant - 0 pts

20. Valtteri Bottas - 0 pts

21. Pierre Gasly - 0 pts

Lance Stroll, por un choque, y Pierre Gasly, por un problema con su caja de cambios, fueron los únicos abandonos que presentó la segunda ronda del Campeonato Mundial 2024 de la Fórmula 1.