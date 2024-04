El resultado que COMPLICA la continuidad de Checo en Red Bull

Si bien en Red Bull están muy contentos con la temporada 202 de Checo Pérez, a estas alturas de la 2023 su rendimiento era significativamente mejor.

Aún y que ha logrado los mismos podios que a esta altura de la temporada 2023, los puntos obtenidos del mexicano han sido menos, con diferencia

Después de disputarse 5 Grandes Premios, las redes oficiales de la Fórmula 1 han hecho una comparación de puntos entre la temporada anterior y esta, mostrado algunas diferencias importantes.

Algunos pilotos como Checo Pérez y Carlos Sainz no están en el mejor de los escenarios, mientras Charles Leclerc y Lando Norris sobresalen en esta comparativa.

Artículo relacionado: La nueva EXIGENCIA de Alonso a la F1

Tras el paso de 5 carreras, Checo hoy en día tiene 20 puntos menos, siendo uno de los que peor diferencial de puntos tiene en la parrilla respecto al año pasado, casi contrastante con Lando Norris, que tiene 48 puntos más.

Principalmente, esta diferencia es porque Checo no ha ganado ninguna carrera esta temporada, y el año pasado tenía ya dos ganadas.

Incluso el mismo Max Verstappen, aún habiendo ganado 4 de las 5 carreras de 2024, tiene 9 puntos menos respecto a 2023, en gran medida por el desastre del GP de Australia donde no terminó no terminó la carrera.

2023 tras 5 carreras de Checo: 2°, 1°, 5°, 1° y 2°

2024 tras 5 carreras de Checo: 2°, 2°, 5°, 2° y 3°

Lando Norris hoy tiene 48 puntos más respecto a 2023, ya que el año pasado la primera parte de la temporada de McLaren fue desastrosa. Mientras tanto, contrario a lo que se pensaba, el piloto de Ferrari que ha mejorado su rendimiento es Leclerc, quien tiene 42 puntos más respecto a 2023;

Un caso muy particular es el de Fernando Alonso y Lewis Hamilton, quienes tienen 44 y 37 puntos menos, respectivamente, siendo los peores diferenciales de la parrilla.

Five Grands Prix and a Sprint down, a look at the gains and losses on this time last season 📊



What surprises you most? 🤔#F1 pic.twitter.com/8IFoiee0FJ