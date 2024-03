¿Sainz correrá en la próxima carrera? Ferrari responde...

Ferrari ha respondido si Carlos Sainz podrá estar presente en el próximo Gran Premio de Australia 2024.

Entrevistado por la prensa tras la carrera en Arabia Saudita, Fred Vasseur, jefe del equipo de Maranello, respondió sobre el futuro inmediato del madrileño: "Fue una situación extraña a principios del fin de semana. Estábamos convencidos de que se trataba de una intoxicación alimentaria, pero él luchó mucho el jueves en ambas sesiones con fiebre y problemas de estómago, pero estaba convencido de que al día siguiente iría mucho mejor.

"El viernes por la mañana me llamó y me dijo: 'Me voy a saltar las FP3, pero definitivamente estaré allí para la clasificación' y a las 11:30 estaba en el hospital. No hubo ningún retraso en la inserción de Bearman, no recuerdo exactamente los tiempos, pero en cuanto quedó claro al médico que Sainz no sería capaz de conducir, tomamos la decisión de insertar a Oliver.

"Agradezco al hospital de Jeddah y a todos los que realizaron la intervención. Esta mañana fui a verlo y estaba completamente bien. Será una enorme recuperación y tenemos que centrarnos en Melbourne. Esta semana Carlos descansará y luego veremos si corre a Australia. No quiero tener prisa, es un adulto y tomará la decisión correcta", aseguró.

¿Qué pasó con Carlos Sainz en Arabia Saudita?

Se informó desde el miércoles que Carlos no se sentía bien e incluso no pudo cumplir con sus compromisos con la prensa. El número 55 hizo un enorme esfuerzo para tratar de competir en los dos primeros entrenamientos libres del jueves.

Carlos participó en la FP1 y FP2 con un programa reducido; sin embargo, era evidente que su semblante refleja un malestar importante.

Después, el viernes se confirmó lo peor y finalmente se decidió que el resto del fin de semana su lugar lo tomara Oliver Bearman, corredor de 18 años de la Fórmula 2 y que es miembro de la Academia de Ferrari.

Más tarde, Ferrari informó que la operación a la que fue sometido Carlos Sainz en Arabia Saudita fue un éxito. La formación de Maranello publicó un comunicado en sus redes sociales: "Carlos ya salió de cirugía. Todo salió bien y ahora se encuentra descansando en el hospital. Le enviamos todo nuestro apoyo para una pronta recuperación", dijo el equipo italiano.

Tras ser operado con éxito, Sainz fue visto en el Jeddah Corniche Circuit para poder ver de cerca la participación de Ferrari en el Gran Premio de Arabia Saudita. Por otro lado, el joven de 18 años brilló al finalizar séptimo en uno de los circuitos más complicados del calendario.