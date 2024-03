El EMOTIVO mensaje de Checo a Carlos Sainz

Sergio Pérez le mandó un emotivo mensaje a Carlos Sainz luego de que el español fuera operado por apendicitis.

Mediante un comentario en la última publicación del corredor de Ferrari, Checo le dijo lo siguiente: "Mejórate cabrón!", le escribió el mexicano al español en la publicación donde Carlos bromeó con su operación.

Sainz puso en su post de Instagram: "Sainz 2 - 0 apendicitis. Gracias a todos por vuestros mensajes estas últimas 24h. Realmente siento tu apoyo", dijo el corredor número 55.

Checo's comment on Carlos' post on Instagram 😭😭



'Mejórate cabron!"



Google translate did him dirty 💀 pic.twitter.com/tiiOiAynNi