Checo volvió a INTIMIDAR a un Ferrari

Sergio Pérez volvió a "intimidar" un Ferrari tras su actuación en el Gran Premio de Arabia Saudita.

Charles Leclerc habló de su intercambio con el mexicano en el Jeddah Corniche Circuit: "Recuerdo muy bien la salida de la curva 2, donde dije 'Uff, espero que Checo deje el espacio' y lo hizo.

"Así que mantuve mi segundo lugar allí. Y luego no me acuerdo. Creo que fue un rebase bastante limpio. No había mucho que pudiera hacer. Pero estábamos luchando un poco para defendernos hoy y también para atacar. Creo que teníamos un poco menos de velocidad máxima que los otros, lo que se quería", declaró.

Recordar que se hizo muy viral cuando Carlos Sainz se quejó por la radio del equipo durante el Gran Premio de Austria de 2023 por culpa de Pérez. El corredor español dijo "me está intimidando" cuando el mexicano lo presionaba en el Red Bull Ring.

Las redes sociales se inundaron con múltiples memes al respecto; sin embargo, no todos los recuerdos de Checo con los Ferrari son buenos. Recordar que en el pasado Gran Premio de México, Pérez se estrelló con Leclerc en la curva 1 y tuvo que retirarse de su Gran Premio local.

El podio del Gran Premio de Arabia Saudita

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Arabia Saudita?

Max Verstappen se llevó la pole y no soltó el liderato en el Jeddah Corniche Circuit. Por otro lado, Checo pudo superar rápidamente a Chalres Leclerc y también su ritmo le ayudó a no verse perjudicado por un castigo de cinco segundos.

Oscar Piastri y Fernando Alonso llegaron justo atrás, con este último superando las expectativas que le había revelado el simulador antes de comenzar la carrera. Completando a los pilotos que sumaron puntos estuvieron George Russell, Oliver Bearman, Lando Norris, Lewis Hamilton y Nico Hulkenberg.

Destacar que 'Ollie' Bearman tiene solamente 18 años, no tuvo entrenamientos el día viernes y así pudo superar a otros corredores con mucha más experiencia para sumar sus primeros puntos en su carrera y en su mismo debut.

Tras terminar el Gran Premio de Arabia Saudita, que es la segunda ronda del calendario, así quedaron acomodadas las posiciones en el Mundial de Pilotos.

1- Max Verstappen - 51 pts

2. Sergio Pérez - 36 pts

3. Charles Leclerc - 28 pts

4. George Russell - 18 pts

5. Oscar Piastri - 16 pts

6. Carlos Sainz - 15

7. Fernando Alonso - 12 pts

8. Lando Norris - 12 pts

9. Lewis Hamilton - 8 pts

10. Oliver Bearman - 6 pts

11. Nico Hulkenberg - 1 pts

12. Lance Stroll - 1 pts

13. Alexander Albon - 0 pts

14. Guanyu Zhou- 0 pts

15. Kevin Magnussen - 0 pts

16. Daniel Ricciardo - 0 pts

17. Esteban Ocon - 0 pts

18. Yuki Tusnoda - 0 pts

19. Logan Sargeant - 0 pts

20. Valtteri Bottas - 0 pts

21. Pierre Gasly - 0 pts

Lance Stroll, por un choque, y Pierre Gasly, por un problema con su caja de cambios, fueron los únicos abandonos que presentó la segunda ronda del Campeonato Mundial 2024 de la Fórmula 1.