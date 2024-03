¿Quién es Oliver Bearman, el piloto que reemplazará a Sainz en Jeddah?

Se anunció que Carlos Sainz no estará el resto del fin de semana del Gran Premio de Arabia Saudita y su lugar será ocupado por Oliver Bearman. Aquí te traemos todo lo que debes saber de este joven piloto.

Desde el pasado miércoles se había informado que el corredor español de Ferrari no estaba en las mejores condiciones físicas y, de hecho, ya no pudo atender sus compromisos con los medios de comunicación presentes en Jeddah.

Aunque existían muchas dudas, Carlos se pudo subir el jueves a su SF24 y se esforzó por completar un programa reducido en las FP1 y FP2 por el gran dolor que sentía.

De hecho, se le pudo ver a Sainz corriendo por el paddock y también con un semblante evidentemente diferente a lo que estamos acostumbrados. Al final, este viernes se confirmaron los peores temores y el nacido en Madrid tuvo que ser intervenido de emergencia por apendicitis.

Debido a la premura del tema, Antonio Giovinazzi y Robert Shwartzmann no estaban presentes en Jeddah y había muy poco tiempo para traerlos; en consecuencia, se decidieron por Oliver Bearman, quien iba a correr en F2 en el Corniche Street Circuit.

Oliver Bearman is set to make his F1 debut stepping in for Carlos Sainz.



Carlos has been diagnosed with appendicitis and will require surgery.



#F1 #SaudiArabianGP