El gran RECONOCIMIENTO a Sainz en Bahréin

Carlos Sainz recibió el Premio a Mejor Piloto del Día después del Gran Premio de Bahréin después de su gran actuación con Ferrari.

El español comenzó cuarto y terminó en el tercer lugar, siendo el único piloto fuera de Red Bull en obtener distinción.

Carlos ha tomado la temporada 2024 a manera de revancha o de demostrar a propios y extraños que es un gran piloto de Fórmula 1, por lo que ha partido como uno de los pilotos favoritos de la gente en esta temporada.

En Sakhir, Sainz demostró su mejor entendimiento del SF-24 de la Scuderia, incluso sobre su propio compañero, a quien rebasó en dos ocasiones, además de pasar sobre el británico George Russell de Mercedes.

De este modo, tras realizarse las votaciones correspondientesPor eso logró ese sitio de plata. Está entusiasmado y sabe que si las cosas siguen así, pronto volverá a ganar.

Carlos Sainz fue elegido Piloto del Día del Gran Premio de Bahréin tras conseguir el 31% de los votos de los aficionados.

El título de Piloto del día se otorga al piloto que recibió más votos de los aficionados al final de cada carrera. Puedes votar justo después del inicio de la carrera hasta la fase final de la misma en la página oficial de la Fórmula 1.

Your votes have been counted 🗳️@Carlossainz55 is #F1DriverOfTheDay 🥳#BahrainGP @salesforce pic.twitter.com/ACoSmzERgW