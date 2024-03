El INSULTO FINAL de Ferrari a Carlos Sainz

Carlos Sainz ha iniciado la temporada con una misión muy clara, demostrar su valía como piloto de Fórmula 1. Sin embargo, eso parece no haber caído en la gracia de Ferrari, que le ha faltado el respeto de la manera más horrible.

Se llevó a cabo el GP de Bahréin donde de nuevo Red Bull demostró todo su potencial y dominio logrando el 1-2 con sus pilotos, pero hubo un piloto que logró dar la cara por el resto de la parrilla, el español de Ferrari.

Contrario a lo que se esperaba en Maranello, donde se han enfocado los últimos años en dar prioridad absoluta a Charles Leclerc, a quien finalmente escogieron como piloto para renovarle el contrato y permanecer con la llegada de Lewis Hamilton en 2025, el madrileño ha demostrado una y otra vez desde la temporada pasada y al inicio de esta, que la decisión de la Scuderia no parece ser la correcta.

En el Gran Premio de Bahréin, se pudo constatar de terrible manera cómo se encuentra la situación de Sainz con Ferrari.

Artículo relacionado: Sainz demuestra el gran ERROR de Ferrari

Sainz logró el tercer lugar en el Gran Premio de Bahréin que dio el banderazo inicial a la Fórmula 1 2024, sin embargo, al terminar la carrera, nadie del equipo italiano acudió a festejar con el piloto español.

Dentro de la carrera, Sainz rebasó en dos ocasiones mano a mano a Leclerc, algo que parece no haber caído muy bien dentro del staff de los de Maranello, por lo que cuando se terminó la carrera, se pudo observar la imagen en video de un desolado Sainz buscando colegas de equipo con quien celebrar, pero nadie se acercaba.

HE WAS LOOKING FOR HIS TEAM AND NOT A SINGLE PERSON WAS THERE, FCK THEM pic.twitter.com/jsDvw9HWwK