El DESPRECIO de Netflix a Fernando Alonso

Netflix parece no haber considerado la temporada de Fernando Alonso lo suficientemente buena como para dedicarle más tiempo en la sexta entrega de la serie Drive To Survive.

La temporada de renacimiento de Alonso fue una de las grandes historias de la temporada pasada llevando a un modesto Aston Martin a pelear por podios constantemente en su primer año con la escudería británica.

A pesar de los 8 podios conseguidos por el español, la cadena estadounidense solamente tuvo al español en pantalla 18 minutos a lo largo de los 10 capítulos de una hora de la temporada que se produjeron.

Uno de los grandes reclamos a la plataforma de streaming esta temporada es el no haberse enfocado en historias como la del español, o las relacionadas con la temporada de Max Verstappen y Checo Pérez en Red Bull. Netlifx optó por enfocarse en personajes más secundarios.

¿En qué episodios están repartidas las apariciones de Fernando Alonso?

El primer episodio de la temporada está centrado en Aston Martin, no lo está en Fernando, sino más bien en Lawrence Stroll, Lance y el proyecto de la escudería en sí.

Las apariciones de Fernando ahí son meramente de apoyo a Lance durante la pretemporada con el equipo y las palabras de Lawrence sobre él.

"Creo que nuestro equipo necesita pilotos de máximo nivel que puedan transmitir y compartir lo que hace falta para ser campeón del mundo. Conozco a Fernando desde hace 10-11 años, conozco su nivel de motivación, de pasión… para mí fue algo obvio contratarle", mencionó.

En cambio, se realizaron dos capítulos dedicados totalmente a Alpine, que mágicamente tiene inversión estadounidense ahora.

Otra aparición fue momentánea durante el episodio de Mercedes y Hamilton, que muestra la contrastante situación de Alonso feliz en Aston Martin contra la frustración de Hamilton en el equipo inglés.

"Fernando ha tomado sin duda una gran decisión. Por un lado es bastante inspirador, pero por el otro, es obviamente frustrante, sin duda", apuntó Hamilton sobre Alonso.

Por otro lado, Claire Williams, ex jefa de Williams F1, añadió: "Lewis estará mirando a Fernando y preguntándose, '¿por qué no soy ese?' El Mercedes no es el mejor coche y Lewis tiene en sus manos la decisión: se queda o se va de Mercedes y da ese salto".

Más adelante, la única aparición a testimonio del español fue realmente para explicar su paso por Aston Martin.

"Sentí que era necesario para mi carrera apostar un poco más y tomar algunos riesgos. Y creo que este año con los resultados que estamos teniendo, siendo competitivos, subiendo al podio… demuestra que fue una buena decisión marcharnos a Aston Martin", destacó.

Finalmente, aparece una vez más como parte de convivencia con otros pilotos de McLaren, pero sin mucho protagonismo, dejando una oportunidad perdida para los productores de la serie.