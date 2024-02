La gran INFLUENCIA de Alonso en el cambio de Hamilton hacia Ferrari

El movimiento de Lewis Hamilton a Ferrari es de lo más espectacular que ha vivido la Fórmula 1 recientemente. Sin embargo, esta elección del británico pudo haber sido inspirada e influenciada por Fernando Alonso.

Hamilton dejará Mercedes después de esta temporada para incorporarse a la Scuderia en 2025. Pero esta sorprendente decisión, incluso impropia de Lewis tras más de 10 años en el equipo de Brackley tiene que ver con algo sucedido la temporada pasada por parte de uno de sus grandes rivales desde que es piloto, el español, Fernando Alonso.

En la reciente temporada de Drive To Survive en Netflix, se puede apreciar cómo el piloto de Mercedes vio desde afuera el gran salto de calidad en el monoplaza del español a partir de su cambio de Alpine a Aston Martin.

¿Cómo influenció Alonso en la decisión de Hamilton por Ferrari?

Hablando para las cámaras de Netflix, el británico reflexionó sobre el movimiento del español que le dio una temporada tan grandiosa el año pasado.

"Alonso tomó una gran decisión en irse a Aston Martin, lo cual es muy inspirador, y a la vez muy frustrante para mi", mencionó mientras Mercedes se veía por camino complicados y no tomaban mucho su opinión en cuenta.

Por otro lado, Claire Williams, ex jefe de equipo de Williams, también mencionó cómo la personalidad del español de buscar cambios constantes para mejorar.

“Lewis mira a Fernando y piensa ‘por qué no me pasó esto a mí?’. Mercedes no es el mejor auto y Lewis tiene que tomar una decisión, se queda en Mercedes o da ese salto?”, comentó Claire.

“Fernando Alonso ha hecho muchos cambios en su carrera, siempre buscando el equipo que le pueda dar el carro más rápido posible”, agregó la ex directiva.

Este tipo de cambios del asturiano contagiaron a alimentar la curiosidad en Hamilton para poder terminar concretando el gran paso a Ferrari que cimbró a toda la F1.