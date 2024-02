La gran VENTAJA que tendrá Alonso en 2024

Fernando Alonso comienza su segunda temporada en Aston Martin con buen ánimo, porque el español dice que ahora puede centrarse en el rendimiento desde el primer día.

Con 42 años, Alonso es el piloto de mayor edad en la parrilla de Fórmula 1, pero sigue siendo uno de los nombres más respetados. El español debutó con el equipo Aston Martin el año pasado, tras regresar al deporte con Alpine dos años antes.

Después de 22 carreras, Alonso terminó en cuarto lugar en el campeonato mundial de 2023 con 206 puntos en el Mundial y ocho podios. Un resultado impresionante, teniendo en cuenta también los 74 puntos del Campeonato del Mundo y el décimo puesto de su compañero Lance Stroll.

Donde Aston Martin fue la gran sorpresa de la temporada a principios del año pasado dando un gran salto en prestaciones. En comparación con 2022, el establo de carreras de Lawrence Stroll continuó disminuyendo durante la temporada.

Al final, la formación británica terminó en un respetable quinto lugar en el campeonato de constructores, detrás de McLaren, Ferrari, Mercedes y Red Bull Racing.

Por tanto, Alonso se muestra optimista de que 2024 puede ser otro año exitoso tanto para el equipo como para él.

¿Qué dijo Alonso sobre esta nueva temporada?

“Ayuda que esta sea mi segunda temporada con el equipo”, cita Alonso Sky Sports.

"Ya no tengo que hacer muchas de las cosas que tenía que hacer a principios del año pasado. Ya no tengo que poner nombres a las caras, ya no tengo que colocar sillas, ya no tendremos que aprender los términos ni todas las demás cosas que tienes que hacer cuando eres un piloto nuevo en un equipo", mencionó

"Todo será más fácil, podemos centrarnos más en el rendimiento desde el primer día y en prepararnos para las primeras carreras", finalizó el español.