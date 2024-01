El miércoles se anunció que el equipo de Andretti no podrá participar en la Fórmula 1 en 2025. La solicitud de los estadounidenses, dirigidos por Michael y Mario Andretti, fue rechazada.

El ex campeón mundial Andretti respondió breve, pero contundentemente: "Estoy devastado. No diré nada más por el momento, porque no encuentro otras palabras que devastado", dijo.

Estoy devastado. No diré nada más porque no encuentro otras palabras además de devastada.

¿Qué pasó con Andretti?

En un comunicado de la FOM se pueden leer varios motivos para rechazar la 'oferta'. Por ejemplo, se dice que el nombre de Andretti, campeón del mundo en 1978, no sería lo suficientemente atractivo. También hay dudas sobre el nivel del nuevo equipo americano.

Según la FOM, el nuevo equipo no sería lo suficientemente competitivo de inmediato. Internet ya ha reaccionado a la noticia con cierto asombro. Sobre todo porque muchos equipos, probablemente por sus propios bolsillos, no están interesados en un nuevo equipo de carreras.

Anteriormente, varios equipos anunciaron que no veían ningún beneficio en admitir un undécimo equipo de carreras. En parte porque, por supuesto, esto ahorraría mucho dinero a los equipos que ya participan en la Fórmula 1.

Todo el culebrón que rodea la admisión de un undécimo equipo en la parrilla puede quedar en suspenso por el momento. Después de largas reuniones, gritos en los medios y disputas entre equipos, la FOM ha puesto definitivamente fin a la admisión del equipo de Andretti a partir de 2025.