Checo, FELIZ por correr en Madrid

Ángel Armando Castellanos



Sergio Checo Pérez podrá estar feliz. Hace unos meses el de Red Bull se entusiasmó con la idea de correr un Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid y ahora eso se ha hecho realidad.

El piloto mexicano reconoció que la capital española es como su hogar y que disfrutaría mucho corriendo ahí. Tendrá su GP a partir de 2026.

El gesto más NOBLE de Checo PérezLeer más

"No es como estar en México, pero me siento como en casa. Me encantaría una carrera en Madrid. Madrid se merece un Gran Premio de Fórmula 1”, expresó en julio del año pasado en un show de RB.

A Sergio lo vuelven loco las competencias en ciudad por todo lo que implican para él como conductor, más allá de que admitió que suele tener resultados positivos.

“Las carreras urbanas son especiales. Creo que sería bueno agregar más porque el ambiente es muy diferente. Se me dan bien la verdad, pero lo más importante es llegar con confianza al fin de semana”, agregó en ese entonces.

La de Madrid será una competencia híbrida, es decir, tendrá partes dentro de un circuito cerrado y otras en calles de la ciudad.

¿Cómo ha sido el romance de Checo con los circuitos urbanos de F1?

Checo Pérez ha ganado cinco de sus seis Grandes Premios de Fórmula 1 en circuitos urbanos.

Sucedió en Azerbaiyán (2021 y 2023), Arabia Saudita (2023), Mónaco (2022) y Singapur (2022).

La única carrera de F1 que ha ganado y que no ha sido urbana es la de Sakhir 2020, celebrada en el Autódromo de Bahréin.