La promesa de la F1 que se rinde ante Alonso

Ángel Armando Castellanos

Viernes 12 Enero 2024 11:21

Fernando Alonso ha sido elogiado por Liam Lawson, piloto reserva de Red Bull, que la temporada pasada relevó por algunos Grandes Premios de Fórmula 1 a Daniel Ricciardo en AlphaTauri y pudo competir con el de Aston Martin.

En charla con Nexgen-auto, destacó que todo el mundo ha sido muy cortés con él en la F1, pero que Alonso tiene cualidades especiales.

“Todos fuera del auto han sido muy acogedores y amables, lo cual es realmente genial. Creo que tal vez no esperaba tanto. Realmente no he corrido contra nadie en la pista... pero definitivamente hay una diferencia con tipos como Fernando", aseguró.

Lo que lo hace distinto es cómo conduce, siempre sabe dónde colocar su monoplaza.

"Su posicionamiento del coche en la pista es correcto, muy inteligente. Tiene mucha experiencia y se nota cada vez que corres con él. En los entrenamientos libres en Monza, fue al final de la sesión, estábamos rueda con rueda y muchachos como él, que tienen tanta experiencia, siempre parecen poner el auto en el lugar correcto", agregó.

¿Qué espera cuando compite con Alonso?

Fernando Alonso es uno de los conductores de Fórmula 1 con los que Liam Lawson se hizo fanático de la categoria, pero en la pista se trata de ganar.

"Hablamos de ello un poco después de la sesión. Creo que he hablado con la mayoría de los conductores. Obviamente, Fernando y Lewis... Crecí viéndolos cuando era niño, así que es genial poder hablar con ellos. Pero al final sólo quiero competir con estos muchachos ”, agregó.