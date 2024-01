El último AFECTADO por Marko rompe el silencio

Brian Van Hinthum

Sábado 6 Enero 2024 16:18

Nyck de Vries aseguró que no guarda ningún rencor contra Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, tras su salida de AlphaTauri.

En entrevista con De Telegraaf, el piloto neerlandés respondió a la pregunta sobre si su salida fue correcta: "Si es justa o equitativa, eso en realidad es completamente irrelevante para mí.

"Tampoco le guardo rencor a Helmut Marko ni a Daniel Ricciardo ni a su sustituto temporal Liam Lawson. Eso es parte del negocio. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me han brindado.

"Yo no entendí mucho y traté de distanciarme lo más posible de ello. Pero al mismo tiempo no puedo decir que la decisión haya sido una total sorpresa. No soy ingenuo", aseguró.

¿Qué paso entre Helmut Marko y Nyck de Vries?

De Vries correrá en Fórmula E para 2024

Helmut Marko fue quien sacó a Nyck de Vries de su sueño de Fórmula 1 a principios de la temporada pasada después de diez primeras carreras decepcionantes.

Desde su llegada el año pasado, el piloto de Sneek rara vez ha logrado impresionar a los aficionados y a la dirección de Red Bull y, de hecho, ha habido signos de interrogación sobre la cabeza del piloto de 28 años desde sus primeras carreras.

La presión sobre Nyck fue cada vez mayor y su rendimiento no mejoró. Por lo general, tuvo que reconocer la superioridad de Yuki Tsunoda y la paciencia con Marko y sus asociados se agotaba prematuramente.

El neerlandés se enfrentó a voces críticas cada fin de semana de carrera y, a menudo, fue afectado por esas mismas. Él simplemente trató de aislarse de ello y no lidiar con ello:

Al final fue Marko quien golpeó la mesa con el proverbial puño y puso fin a la aventura del conductor de Frisia, calificada por algunos como una decisión injusta por el poco tiempo que le dieron.