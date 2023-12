Ángel Armando Castellanos

Jueves 21 Diciembre 2023 10:18

Carlos Sainz admitió que si hay algo que puede reclamar de Ferrari son las fallas que hubo en el 2023 y que nunca se ajustaron.

Consideró que más allá de que sabe que todo el mundo en Maranello se ha esforzado al máximo, todavía hay cosas que ajustar para tener un 2024 exitoso.

El español avisa que tanto él como Charles Leclerc saben hacia dónde llevar el coche y esperan ser escuchados por los responsables.

“No les puedo pedir nada, porque en Ferrari son los primeros que se ponen bajo presión para ganar por primera vez desde 2008.

"Yo, lo único que puedo exigir son las cosas que sé que fallan en el coche, porque tengo comprobadísimo por dónde tenemos que ir en ciertas direcciones, porque es por donde los pilotos estamos convencidos que hay que ir para mejorar. Pero los primeros que se exigen son ellos para hacerlo lo antes posible”

Volantazo

También se dijo decepcionado porque lo que parecía hace año y medio resultó muy diferente en el 2023.

"En julio de 2022 nosotros todavía ganábamos carreras. Por tanto, pensábamos que no estábamos tan lejos. Lo mismo le pasó a Mercedes cuando ganó en Brasil, y pensaban que en 2023 había que seguir desarrollando ese coche, ya que no estaban tan lejos. Pero este año nos ha demostrado que la dirección no era la adecuada y que había que resetear y enderezar el camino”, agregó.