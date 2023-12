Angel Armando Castellanos

Jueves 14 Diciembre 2023 05:39

Fernando Alonso es el único piloto con una ética de trabajo parecida a la de Max Verstappen.

Eso es lo que piensa Jacques Villeneuve, campeón de la Fórmula 1 en 1997. Considera que Red Bull no tiene la ventaja que tenía Mercedes.

"Red Bull no está muy por delante.

"Cuando consiguieron todas sus poles, era una décima, media décima, [estaba] muy cerca, así que eso no es dominación. Esos no son los años de Mercedes, cuando estaban un segundo por delante de todos, y todos estaban de acuerdo con eso, no hubo ningún problema", aseguró a PlanetF1.

Si da la impresión de que el equipo austriaco y Max Verstappen ganan de forma tan clara es por la manera de prepararse del neerlandés.

"Max marca la diferencia porque trabaja las 24 horas del día. Él nunca se cansa. Se baja del coche de carreras y sigue pensando en competir. Eso es todo lo que existe [para él].

"En el simulador, karts, lo que sea. No veo a los otros conductores haciendo eso", agregó.

Alonso

Villeneuve consideró que el único que se acerca a eso es Fernando Alonso, ganador de ocho podios en este 2023.

"Tal vez [Fernando] Alonso un poco pero, todos los demás, están ocupados haciendo otras cosas. Salen del auto y hacen muchas otras cosas.

"Si todos se concentraran como Max, entonces tal vez estarían al nivel de Max", sentenció.