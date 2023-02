Aloisio Hernández

Martes 7 Febrero 2023 17:06

Según Günther Steiner, jefe de equipo, Haas podría obtener en unos años una mayor "independencia" de Ferrari, su socio técnico en la Fórmula 1.

El equipo estadounidense tiene sus oficinas locales en Estados Unidos y el Reino Unido, pero la mayoría de la plantilla está radicada en Maranello, en el territorio de la Scuderia.

Si Haas y Ferrari son hoy dos entidades muy cercanas, podría haber sido bastante diferente si la F1 no se hubiera enfrentado a la pandemia de Covid-19. De hecho, este último retrasó los planes del equipo estadounidense de operar con mayor independencia.

"Podemos desarrollar transmisiones y suspensiones de forma independiente y ser un equipo más independiente", dijo a la revista alemana Auto Motor und Sport.

“Lo pensamos por primera vez en 2018 e incluso preparé un plan de acción. Deberíamos haber logrado este objetivo en unos años, pero en 2020 sucedió una pandemia que nos hizo retroceder mucho.

Haas fue el primer equipo en presentar su monoplaza de 2023

"Más bien había que pensar en cómo sobrevivir en las condiciones actuales. No había tiempo para la autonomía. Hoy, estamos pensando nuevamente en cómo ser menos dependientes. Veremos qué sucederá en la nueva temporada y luego decidiremos.

"Pero creo que en dos o tres años será bastante posible", señaló.

Equipos diferentes

Günther rápidamente restó importancia a una operación del equipo en el mismo modelo que Andretti. El establo de carreras estadounidense de Gene Haas no operará únicamente desde los Estados Unidos.

Este año, Haas da la bienvenida a un nuevo patrocinador principal; Money Gram. La compañía estadounidense de transferencia de fondos permitirá que los establos de Kannapolis y Banbury gasten tantos recursos como los mejores equipos de la parrilla.

Sin embargo, el objetivo no es imitar a Mercedes o Red Bull, ya que la escudería no podrá permitirse el lujo de rotar su plantilla a lo largo de la temporada.

"Los directores de muchos equipos son muy ricos, por lo que pueden darse el lujo de no venir a las carreras. Tienen mucha gente trabajando para ellos.

"Pero personalmente, me gusta mucho venir a las carreras. De hecho, eso es lo que más me gusta hacer. No planeamos nada al respecto. Algunas personas cambiarán aquí y allá, pero el núcleo duro del personal, los mecánicos y los ingenieros, siempre será el mismo", finalizó el jefe de equipo.