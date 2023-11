Aloisio Hernández

Viernes 24 Noviembre 2023 13:08

Carlos Sainz culpó a un bache en Yas Marina por su accidente en la segunda práctica libre para el Gran Premio de Abu Dhabi.

El madrileño perdió el control de su monoplaza en la curva 3 y giró hasta encontrarse con las barreras de protección del circuito.

Relacionado: Carlos Sainz choca en la FP2 de Abu Dhabi; Checo Pérez, quinto

Recordar que Carlos viene de otro incidente muy importante durante la FP1 del Gran Premio de Las Vegas por una tapa de alcantarilla que se soltó y golpeó el SF-23.

Ese incidente provocó la suspensión del primer entrenamiento y retrasó la FP2; sin embargo, el nacido en Madrid volvió a presentar problemas con el circuito en Abu Dhabi.

A scary moment for Carlos Sainz who finds the barriers at Turn 3 👀#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/QSH6LwIcZW — Formula 1 (@F1) November 24, 2023

Culpable

Entrevistado por la prensa tras los libres de este viernes, Sainz dijo: "Ha sido un viernes malo, porque después del golpe de los Libres 2 no hemos podido rodar lo que nos hubiese gustado. Otra vez ha sido un bache, que te hace perder el control del coche y que no he podido evitar.

"La pista se ha bacheado bastante respecto a años anteriores y tenemos que analizar lo sucedido para que no nos vuelva a pasar. Hay uno en la salida de la curva 2 y otro en la de la 3. Ya he tenido problemas en los Libres 1 y había hecho unos cuantos cambios en los reglajes.

"Y en el momento de los Libres 2 me ha sorprendido, ya que quizá he tocado en un ángulo malo o encarado de otras forma, porque me ha hecho saltar y luego ya solamente era un pasajero dentro del coche

"En esta nueva generación de monoplazas (los de efecto suelo de 2021) el coger un pequeño bache te puede hacer perder el coche de repente y tener un gran accidente, como hemos visto otras veces.

"El sábado habrá que intentar recuperar el tiempo perdido hoy y a ver si podemos tener un mejor día. Podría estar muy arriba en la parrilla del domingo", comentó.