Brian Van Hinthum

Lunes 20 Noviembre 2023 09:16 - Actualizada: 09:17

Hay algunos detalles más sobre la demanda que los aficionados quieren presentar contra la organización del Gran Premio de F1 de Las Vegas tras el caos que se desató en Estados Unidos el viernes.

El sábado quedó claro que un grupo de fans presentará una demanda. El foco de esta demanda es la situación que rodea la primera y segunda práctica libre en Las Vegas.

La primera sesión de entrenamientos libres se detuvo a los pocos minutos y finalmente no se reanudó después de que Carlos Sainz atropellara una tapa de alcantarilla.

La FIA y la organización necesitaron entonces horas para revisar todas las tapas de alcantarilla y hacerlas seguras, por lo que el FP2 no comenzó a las 00:00 hora local, sino a las 02:30 hora local.

Sin embargo, antes de la 1:30 am, que era el plan inicialmente era que FP2 comenzara a las 2:00 am, todos los fanáticos tuvieron que estar fuera de la fanzone, algo que a algunos fanáticos no les gustó.

Finalmente, la seguridad tuvo que asegurarse de que estos fanáticos se fueran, después de lo cual la sesión se llevó a cabo sin fanáticos hasta bien entrada la noche.

Demanda

La organización ya ha indicado que compensará a los aficionados por no haber visto ningún coche el viernes. La organización ofreció a sus seguidores un vale de 200 dólares. Esto ya está claro, según un grupo de 35.000 aficionados.

Según NOS, los despachos de abogados Dimopoulos Law y JK Legal & Consulting han demandado a la organización en nombre de este grupo.

El nutrido grupo de aficionados quiere recibir una compensación de 30.000 dólares (27,500 euros) por persona. Si tienen razón, la organización tendrá que pagar más de mil millones de dólares (1,050 millones) a los aficionados.

Declaraciones de abogados

Según el comunicado, publicado el sábado, la denuncia alega "incumplimiento de contrato, negligencia y prácticas comerciales engañosas". Dimopoulos Law y JK Legal & Consulting dijeron lo siguiente el fin de semana pasado.

"Defenderemos los derechos de los aficionados que a menudo viajaron grandes distancias y pagaron una pequeña fortuna para estar aquí, pero que se perdieron la experiencia por la que vinieron", agregaron.

El caso tendrá juicio en el estado de Nevada. "Hay algunos problemas con eso (la compensación)", dijo además Steve Dimopoulos a Reuters. "Obviamente, ese vale de mercancía de $200 no es un reembolso suficiente. Muchos fanáticos probablemente ni siquiera quieran eso, quieren que les devuelvan su dinero", mencionaron.

"También hay cuestiones secundarias como qué pasa con las personas que vinieron de fuera de la ciudad y tienen Pagué importantes pasajes aéreos y hoteles”, concluyeron los abogados.