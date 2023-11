Todas las veces que Verstappen DESTRUYÓ al GP de Las Vegas

Aloisio Hernández

Sábado 18 Noviembre 2023 14:16 - Actualizada: 14:18

Max Verstappen se ha convertido en uno de los principales críticos del show alrededor del Gran Premio de Las Vegas.

El tricampeón del mundo no se ha detenido en lanzarse en contra de las ceremonias, el circuito, eventos especiales y otros aspectos que ha traído la carrera en las calles de La Ciudad del Juego.

Las redes sociales han hecho eco de las palabras del neerlandés, además de que la organización ha sido duramente criticada por lo sucedido en la práctica libre número uno. Algo de lo que la F1 ya tomó nota y decidió suspender la famosa "sala de enfriamiento" donde se puede escuchar lo que dicen los pilotos.

GPFans ha recopilado todas las veces en que Max ha criticado de una u otra forma al Gran Premio de Las Vegas.

"No para manejar un Fórmula 1"

"Me encanta Las Vegas, pero no para manejar un Fórmula 1. Me gusta salir, tomar unas copas, poner todo al rojo o lo que sea, ya sabes, estar un poco loco, tener buena comida", dijo el último campeón de la F1.

"El show no debería importar"

"Cuando era niño, lo que me enamoro fue la emoción del deporte y NO el show que lo rodea. COMO PILOTO DE VERDAD, el show no debería importar".

"Destrozaría todo el lugar"

"¡Así todavía sacan dinero! Genial. Si fuese fan, destrozaría todo el lugar. No está bien", respondió Max a la pregunta sobre el hecho de que la organización otorgó bonos de 200 dólares a los aficionados que no pudieron ver la FP2.

Así fueron desalojados algunos aficionados de las gradas antes de la FP2

"Esto es la National League"

"Creo que Mónaco es como la Champions League y esto la National League. Aquí muchos vienen para ir de fiesta, beber, ver actuaciones... y esto se puede hacer por todo el mundo. Puedo ir a Ibiza y ponerme ciego, ¿sabes?", apuntó el número 1 a la comparación con la famosa carrera en el Principado.

"Estoy ahí de pie, como si fuera un payaso"

“Tengo ganas de intentar ser lo mejor que pueda, pero no de todo esto. Simplemente estoy ahí de pie, como si fuera un payaso. Este fin de semana es un 99% espectáculo y un 1% evento deportivo", dijo el neerlandés tras la ceremonia de apertura del día miércoles.

La presentación de los pilotos fue el día miércoles, algo atípico comparado con el calendario de otros GP

"El circuito no es muy interesante"

“No es muy interesante. Simplemente no hay muchas curvas, para ser sincero. No creo que sea tan emocionante, solo eso", señaló Verstappen sobre el circuito callejero.

¿Disfrutaste conducir en Las Vegas? "No"

"He ido a mejores pistas en mi vida", comentó el tricampeón del mundo tras los entrenamientos libres.

"Viven en su propio mundo"

"Esta gente vive en su propio mundo. Para mí fue bueno que algo saliese mal en los primeros libres. Buena suerte con eso", arremetió Verstappen contra los comentarios del promotor de Las Vegas que dijo 'tal vez Max esté nervioso'.

El auto de Sainz recibió MILLONARIOS daños

"Más por el espectáculo"

"Creo que estamos allí más por el espectáculo que por la carrera en sí, si nos fijamos en la configuración de la pista", opinó el de Limburgo antes del inicio del fin de semana.