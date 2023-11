Checo, Alonso y los mejores diseños exclusivos del Gran Premio de Las Vegas

Sergio Pérez y Fernando Alonso son algunos de los pilotos que llevarán diseños especiales en sus cascos para el Gran Premio de Las Vegas.

La F1 regresa a Nevada para un evento que lleva 40 años desarrollándose desde el último GP del Caesars Palace. La carrera nocturna del circuito urbano estará iluminada con una variedad de colores y diseños diferentes a los que hemos estado acostumbrados durante gran parte de 2023.

Relacionado: ¿Cómo ver el Gran Premio de Las Vegas 2023?

Ferrari, por ejemplo, estará con un impresionante diseño rojo y blanco para sus autos, haciéndose eco de los autos ganadores de campeonatos de 1975 y 1977 de Niki Lauda.

Red Bull liderará con una decoración elegida por los fanáticos, y Alpine también mostrará un aspecto fresco en el circuito urbano de Las Vegas.

Si bien la mayoría de los trabajos de pintura que hemos visto solo se usarán en Las Vegas, la nueva decoración de AlphaTauri también se usará para el GP de Abu Dhabi, como parte de una asociación única con Bandai Namco Entertainment America.

McLaren, Alfa Romeo y Williams son otros de los equipos que estrenarán colores en Las Vegas.

Esteban Ocon, piloto de Alpine, se reunió recientemente con Ryan Reynolds, actor de Deadpool, con un diseño completamente rojo con ojos en la parte superior, inspirado en el personaje antihéroe del actor.

El casco especialmente diseñado para Lando Norris está patrocinado en gran medida por Jack Daniels y presenta una maraña bastante grande de serpientes.

Fernando Alonso también se ha sumado a la diversión, luciendo un casco brillante que le ayudará a destacar bajo las luces, con el famoso cartel de Las Vegas en un lateral.

Max Verstappen, de Red Bull, que ha sido bastante crítico con todo el asunto en Las Vegas, ha revelado un casco de neón que presenta una serie de referencias a sus tres títulos de campeonato mundial y a la rica historia del juego de la ciudad.

𝐀𝐥𝐥-𝐢𝐧 with 𝐚𝐥𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐧𝐠𝐥𝐞𝐬 of the #LasVegasGP helmet 🥵

Infused with the spirit of the Neon Capital of the World 🎲 and some ⭐⭐⭐ World Champion flavor 😍✨



1:2 & 1:4 scale model helmets 👉 https://t.co/zwpDPsFuVg pic.twitter.com/wP5jWIeo1Q