Ángel Armando Castellanos

Lunes 6 Febrero 2023 05:30

Fernando Alonso va a tener un coche que le permitirá pelear por ser el mejor del resto, es decir, que estará a la altura del McLaren y el Alpine, justo detrás de Mercedes, Ferrari y Red Bull.

Lo adelanta el periodista Antonio Lobato, quien explica que es información que le ha llegado a partir de lo que se escucha en los talleres.

"No lo digo yo, ni nadie de Aston Martin, sino gente que está en otros equipos. Las fábricas están muy juntas y hay pubs en los que coinciden mecánicos, ingenieros... y hablan. Hay algunos equipos que creen que Aston Martin va a estar a la altura de Alpine y McLaren este año”, aseguró a SoyMotor.

En ese sentido aclaró que no va a buscar el título, eso aún no está a su alcance, pero sí a estar justo detrás de los contendientes, tal como sucedió con Alpine en 2022.

La escudería británica acabó séptima en la Clasificación de 2022. El primer paso será superar a Alfa Romeo (ambas acabaron con 55 puntos) y luego lanzarse por McLaren y Alpine.

"Hasta que no salgan los coches a la pista, no sabremos nada. Pero los rumores hablan, y hay cierta preocupación porque dicen que Aston Martin puede dar un paso adelante. Hay que esperar, pero esto es lo que me ha llegado. Ojalá que sea verdad”, agregó.

El 13 de febrero lo presentan

A diferencia del resto de los equipos, los verdes avisaron que van a mostrar el coche real el 13 de febrero.

"El monoplaza que revelaremos el 13 de febrero será el verdadero AMR23. No vamos a decepcionar a los fans", contó recientemente Eric Blandin, jefe de aerodinámica.