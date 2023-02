Ángel Armando Castellanos

Domingo 5 Febrero 2023 10:48

Fernando Alonso ya genera ilusión en Aston Martin. Se habla de victorias y de entusiasmo.

Pedro de la Rosa, ex piloto de Fórmula 1 y embajador del equipo británico, reconoce que desea que vuelva a triunfar.

El Nano no sube a lo más alto de un podio desde el 12 de mayo de 2013, cuando lo hizo en el Gran Premio de España.

Hace casi 10 años de eso. Por lo tanto, a su ex compañero le brillan los ojos cuando piensa en que lo consiga otra vez.

"Para mí, ver a Alonso ganar de nuevo después de tantos años sería más especial que sus anteriores victorias", reconoció en charla con Mundodeportivo.

Objetivo

Admitió que no quiere hablar de las metas de la escudería, pero que Alonso como número 1 es algo que realmente hace cosquillas en el estómago.

"Creo que tenemos todos unos objetivos que no los queremos decir, pero todos estamos aquí por algo. Estamos aquí, yo personalmente, porque no hay nada que me haría más ilusión que ver a Fernando ganar de nuevo", agregó.