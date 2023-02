Ángel Armando Castellanos

Domingo 5 Febrero 2023 07:20

Fernando Alonso ya genera presión dentro de Aston Martin. Pedro de la Rosa, recién llegado al equipo, avisa que los errores no están permitidos cuando se trate del bicampeón.

Destacó lo emocionado que está El Nano en esta escudería, que ha generado gran expectativa por su arribo.

Sus 41 años y el récord de ser el conductor en activo con más temporadas en la Fórmula 1 dan igual. De La Rosa valora la actitud que tiene.

"Yo con Fernando hablo con mucha frecuencia, hacemos carreras de karting, y está con unas ganas espectaculares, más motivado que nunca, porque es así. Y lo de menos es la edad.

"Ya conocemos a Fernando, es un tío muy intenso, muy exigente con todos y consigo mismo. Es un tío incansable y no le podemos fallar", aseguró en palabras a Mundodeportivo.

No ha cambiado

Después del Gran Premio de Abu Dhabi Alonso olvidó su etapa en Alpine y se vistió de verde. Pedro lo vio y entendió que nada era distinto en él.

"Fernando no ha perdido nunca esa mirada de killer. Lo más positivo de ir a Abu Dhabi y ver el test de Fernando (test Pirelli que realizó con Aston Martin) fue ver que Alonso no ha cambiado un ápice. Y la gente puede sorprenderse, pero yo no", expuso.