Ángel Armando Castellanos

Jueves 16 Noviembre 2023 07:07

Max Verstappen está molesto por la ceremonia de inauguración del Gran Premio de Las Vegas. Cree que es algo donde pudo no estar.

En el evento participaron la banda Thirty Seconds to Mars, el cantante Keith Urban, Journey, Steve Aoki, John Leyend, J Balvin y Tiësto, pero el neerlandés no lo pasó bien.

"Para mí todos pueden saltearse estas cosas. No es por el cantante, es por estar ahí de pie, pareces un payaso", expresó cuando fue cuestionado al respecto.

Max también consideró que Las Vegas es un "99% espectáculo y 1% evento deportivo".

Definitivamente no disfruta todo lo que está fuera de la pista. El tricampeón lo tiene claro: sólo quiere correr y ganar.

"No hay muchas emociones, para ser sincero. Me gusta centrarme siempre en el rendimiento.

"No me gustan todas las cosas que lo rodean. Sé, por supuesto, que en algunos lugares forman parte de ello, pero digamos que no es de mi interés", insistió.

"Yo haría lo mismo"

Sin embargo, no cambiaría nada si él fuera Liberty Media, y mucho menos prestaría atención a los deportistas.

"No somos parte interesada, así que nos dejamos llevar. Ellos deciden lo que hacen, ¿no?.

"Yo haría lo mismo si fuera el propietario, no escucharía a los pilotos, es mi deporte, hago con él lo que quiero si se diera el caso", advirtió.

La presentación:

Los pilotos subieron a un pedestal y sus nombres y los de los equipos a los que representan fueron anunciados a todo el público.