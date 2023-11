Craig Norman

Miércoles 1 Noviembre 2023 12:28

Max Verstappen ganó el título mundial después de la carrera de velocidad durante el Gran Premio de Qatar, por lo que tuvo una fiesta ese día por la noche. Christian Horner explica qué bebió el holandés esa noche y cómo finalmente tuvo que mandar a su piloto a dormir para la carrera del domingo.

Verstappen solo tenía que aventajar al número dos Sergio Pérez por un número mínimo de puntos para asegurar el título, mientras que si Pérez tuviera un resultado de cero se llevaría automáticamente el título.

De hecho, el mexicano abandonó durante la carrera de velocidad, lo que selló el destino de 2023 antes de tiempo y permitió a Verstappen convertirse en tres veces campeón.

Unas copas

Eso significaba que se podía tapar el champán y comenzar la fiesta. Sin embargo, debido a la extraña situación, todavía estaba prevista una dura carrera para el domingo. Sin embargo, eso no impidió que Verstappen tomara unas bebidas de alcohol tras ganar su título.

Sin embargo, no se limitó a uno solo, como revela Horner en el Podcast de Eff One con Dax Shepard. "Él ganó el campeonato mundial en Qatar y dije: 'Está bien, reunamos a todo el equipo, tomemos unas copas, no todos los días se gana un campeonato mundial'".

Sin embargo, al final Verstappen no se limitó a "unas copas". "Era inusual ganar el sábado, ¿verdad? También había un Gran Premio en el programa con 42 grados. Así que todos teníamos que acostarnos a la hora normal."

"Max estaba ahora con cinco gin tonics encima. Entonces realmente todos tuvieron que irse a la cama, pero al final tuvieron resaca el domingo. Los conductores se desmayaron debido al calor, pero creo que Max estaba en una especie de desintoxicación", concluye el británico riendo.