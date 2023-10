Oficial: Carlos Sainz, fuera del GP de Qatar

Ferrari anunció que Carlos Sainz está fuera del Gran Premio de Qatar por una falla en su monoplaza.

Horas antes de la carrera, surgieron varios reportes de periodistas que se encuentran en el circuito, afirmando que el SF-23 del piloto nacido en Madrid presentaría una fuga en el depósito de combustible.

Faltando poco más de una hora para iniciar la carrera, los mecánicos de Ferrari trabajaban a marchas forzadas para intentar reparar el daño.

Según Albert Fabrega, periodista español, la participación del número 55 estaría en serios problemas porque la falla presentada en su auto es difícil de reparar y el poco tiempo reséñate para la carrera lo haría más complicado.

Luego de varias confirmaciones de personas presentes en el paddock del Circuito de Losail, la Fórmula 1 informó de manera oficial que el madrileño no estará en el Gran Premio de Qatar por la fuga de combustible en su auto.

BREAKING: Carlos Sainz will not take part in the Qatar Grand Prix due to a fuel system issue on his car#QatarGP #F1 pic.twitter.com/YEwAPIgRFc