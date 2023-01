Carlos Sainz ha estado trabajando mucho en el último mes y ha compartido parte de su pretemporada.

El español acabó quinto en el Campeonato de Pilotos. Sus seis abandonos hicieron que se despidiera pronto de la posibilidad de ganar el título. Ahora va por la revancha.

Este lunes compartió en Twitter fotos de su preparación en el gimnasio. Pretende llegar a las pruebas de Bahréin en plena forma.

Además de eso, ha corrido en la pista de go karts para llenarse de tensión y preparar su mente para los instantes cruciales de las carreras.

"Últimas semanas de entrenamiento de pretemporada. Muy contento con el progreso realizado hasta ahora. Seguimos empujando. ¡Vamos! 💪🏼", tuiteó.

El monoplaza que le dará Ferrari para competir será lanzado el 14 de febrero.

Espera que sea un coche mucho más fiable que el del 2022 para poder finalizar todas las carreras y aspirar al primer lugar.

